Il cantiere ' oltre il Pd' di Sandro Gozi | verso le Europee | aspettando Matteo Renzi

(Di venerdì 4 gennaio 2019) "C'è un fermento in Italia e l'idea è quella di aggregare questo spazio che non si riconosce nella politica esistente. E' uno spazio civico che vuole essere molto europeo e europeista in chiave anti-Salvini, anti-sovranista e populista: un dato che ormai è entrato nel dibattito politico e civico italiano". Anno nuovo,, presidente dell'Unione federalisti europei, serra le fila della sua rete di comitati civici e associazioni per un progetto politico che guardi allee vadail Pd. Ci sarà anche lui agli incontri dei prossimi fine settimana a Roma, Milano, Napoli dei comitati civici lanciati daalla Leopolda. Ma intanto nella rete c'è anche altro, tante associazioni che hanno risposto all'appello dell'ex sottosegretario agli Affari Europei su HuffPost., che per ora lascia fare, non sarà agli ...