Borsa | giù Tokyo -2 | 2% | bene le cinesi

Borsa - Apple perde il 10% : ecco perché. Wall Street giù. Milano - spread vola a 275 : Choc in Borsa dopo le prospettive di crescita al ribasso comunicate da Cupertino. Gli analisti tagliano il 'prezzo obiettivo'. A Piazza Affari il differenziale risale ai livelli del 18 dicembre scorso

Borsa MILANO negativa con Europa dopo warning Apple - giù STM - lusso - auto - : ** I timori di un rallentamento dell'economia cinese pesa sui titoli del lusso: MONCLER cede il 3,16%, SALVATORE FERRAGAMO il 2,33%, TOD'S l'1,08%. Stesso discorso per PIRELLI, -2,70%,. ** Male la ...

Borsa : Milano giù con Saipem e Tim : ANSA, - Milano, 27 DIC - Piazza Affari si conferma debole a metà seduta , Ftse Mib -1,4%, penalizzata da Saipem , -3%, , con il greggio in calo a 45,4 dollari, che frena parzialmente anche Eni , -0,9%,...

Borsa : Milano debole - giù Enel e Bper : ANSA, - Milano, 27 DIC - Cielo grigio su Piazza Affari, che cede lo 0,4% dopo un avvio debole, con gran parte del paniere in rosso, a partire da Enel , -2,55%, , Terna , -2,48%, e Bper , -2,2%, , ...

Borsa americana ancora giù : Giornata nera per la Borsa di New York, che ha preso male l'ennesimo Shutdown, con il Dow Jones che affonda dell'1,81%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 1 - 11% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 1,11% – La Borsa di Tokyo scende ancora. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 20.166,19 punti, con una perdita di 226,39 punti, pari all’1,11 per cento. In apertura l’indice ha registrato 20.310,50 punti, salendo 20 minuti dopo fino a 20.334,73 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata ...

Borsa : Europa giù con Fed - Milano -1 - 4% : Dagli Usa sono in arrivo l'indice Fed di Filadelfia, che misura la fiducia dei consumatori, le richieste di sussidi di disoccupazione e l'indice principale sull'economia americana.

L'accordo di Bruxelles pone fine al braccio di ferro governo-Ue. Festa in Borsa - spread giù a 253 : Il governo evita la procedura d'infrazione per debito mettendo sul piatto una correzione da oltre 10 miliardi. Ma la commissione continuerà a monitorare l'andamento del bilancio. Per Dombrovskis: '...

Borsa - Milano maglia rosa Ue con stop procedura 1 - 59% - spread giù : Roma, 19 dic., askanews, - Mentre i mercati mondiali guardavano a Washington, con una certa apprensione sul direttorio della Fed che dovrebbe sfornare un nuovo aumento dei tassi Usa, Milano guardava a ...

Manovra - niente procedura di infrazione Mattarella : risposte durature - no emotive Borsa in rialzo - spread giù|Gli indici : La decisione momentanea della Commissione Ue, che tornerà a fare il punto a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi». Conte: «Non abbiamo ceduto sui contenuti»

L'intesa sulla manovra spinge la Borsa a +1 - 59%; spread giù a 253 punti : Si chiude in rialzo, sulla spinta delL'intesa fra governo e Commissione Ue sulla manovra che dovrebbe evitare all'Italia la procedura per debito, la giornata di Piazza Affari. Mentre le altre borse ...

Manovra - niente procedura di infrazione Conte : non abbiamo ceduto sui contenuti Borsa in rialzo - spread giù|Gli indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi»

Manovra - niente procedura di infrazione Conte : non abbiamo ceduto sui contenuti Live tv|Borsa in rialzo - spread giù|Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi»

Manovra - niente procedura di infrazione Conte : non abbiamo ceduto sui contenuti La Borsa in rialzo - giù lo spread|Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi»