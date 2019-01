Arcelor Mittal | primo sciopero a Taranto | 24 ore il 19 gennaio

Amsterdam : nuovo spunto rialzista per Arcelor mittal : Seduta positiva per Arcelormittal , che avanza bene dell'1,95%. L'andamento di Arcelormittal nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

"Gravi danni ad ambiente e salute" Pesanti accuse ad Arcelor Mittal : Lo stabilimento ArcelorMittal (ovvero del colosso che ha rilevato l'Ilva di Taranto) di Fos-sur-Mer, nelle Bocche del Rodano, inquina pesantemente. Scandalo in Francia per il colosso che ha acquisito l'Ilva Segui su affaritaliani.it

Arcelor Mittal chiede all'UE un aggiustamento 'verde' alle frontiere : In seguito all'implementazione della fase 4 del sistema di scambio ETS i produttori di acciaio europei incorreranno infatti in costi che i competitor, che producono in altre zone del mondo e che ...

Taranto - si è chiusa un’era : smontata la scritta Ilva. L’impianto ora è Arcelor Mittal : Era lì dalla fine degli anni Ottanta, quando l’Italsider tornò ad essere Ilva. Dal 2012 è finita ovunque, simbolo di quell’indagine che ha travolto la famiglia Riva e scoperchiato l’inquinamento su Taranto . Dal 7 novembre, non c’è più. Perché da quando la procura di Taranto decise di scoperchiare quell’Ambiente svenduto, come i magistrati ribattezzarono l’indagine, l’Ilva è andata sempre più a picco fino ...

Arcelor Mittal : la nuova insegna da stamattina sulla facciata dello stabilimento di Taranto : I lavoratori che stamattina , col primo turno delle 7, hanno varcato i cancelli delle portinerie dell’Ilva di Taranto hanno già trovato la nuova insegna di Arcelor Mittal installata sulla facciata del palazzo della direzione. Per molti, però, non si è trattato di una sorpresa. Avevano già assistito nelle ore precedenti alla fase del cambio. Ieri mattina, infatti, la vecchia insegna Ilva era ancora ...

All'Ilva hanno rimosso le insegne : fine di un'era. Ecco come sarà la nuova Arcelor Mittal : E abbiamo anche un piano per implementare l'economia circolare. Il punto principale è migliorare l'efficienza delle risorse utilizzandole al meglio e sfruttandone il valore dal punto di vista ...

Dopo Ilva : ArcelorMittal cede impianti a Liberty House : Dopo il completamento dell'acquisizione di Ilva, giovedì 1 novembre, ArcelorMittal - la principale azienda siderurgica e mineraria del mondo presente in 60 paesi - ha raggiunto un accordo con Liberty House per l'acquisizione di ArcelorMittal Dudelange in Lussemburgo e della linea di finissaggio di ArcelorMittal a Liegi in Belgio: le ...