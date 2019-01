Schumacher | gli auguri di Brawn e Briatore | Ci ha insegnato a vincere

Schumacher compie 50 anni - la moglie : 'Facciamo di tutto per aiutarlo' : Oggi 3 gennaio Michael Schumacher compie cinquant'anni. Il tedesco rappresenta la storia della Formula 1 poiché ha conseguito il maggior numero di Gran Premi vinti e di giri veloci in gara. Il campione tedesco fece il suo debutto nel 1991 al volante della Jordan e subito riuscì a stupire gli addetti ai lavori, per poi attirare l'attenzione anche di Flavio Briatore. Fino all'anno 2013 Schumi ha detenuto il record di punti in carriera, per poi ...

“Michael vuole così”. Schumacher - finalmente parla la famiglia. La situazione : Domani Michael Schumacher compirà 50 anni. Sono passati 5 anni esatti dall’incidente sugli sci a Maribel, sulle Alpi francesi, che lo ha strappato alla vita pubblica. Da quel momento la sua vita è cambiata, forse per sempre, costringendolo prima al ricovero in ospedale e poi a quello nella sua villa di Gand dove un’equipe di medici specializzati lo segue 24 ore su 24. Nelle settimane scorse erano trapelate alcune notizie sulle condizioni ...

Schumacher - il messaggio della moglie Corinna per il suo compleanno : ”Michael è nelle migliori mani possibili” : La moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, ha rotto il silenzio e ha pubblicato su Facebook un lungo messaggio per il compleanno del campione di Formula 1, che compie 50 anni il 3 gennaio. “Siamo lieti e vogliamo ringraziarvi di cuore per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael con lui e con noi – ha scritto Corinna-. Per fare un regalo a noi e voi, la Fondazione Keep Fighting ha realizzato un museo virtuale. ...