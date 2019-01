Napoli | l?ospedale delle formiche | la pista dei parcheggiatori abusivi

Formiche ospedale Napoli . Grillo : basta : 17.45 Ancora Formiche all' ospedale napoletano San Giovanni Bosco, dove un paziente in rianimazione è stato trovato tra gli insetti. Lo ha denunciato il consigliere dei Verdi e membro della commissione regionale Sanità, Borrelli:"Il problema si ripete a poche settimane dall'ultimo caso". Sul caso interviene la ministra della Salute Grillo :"Ora basta , sarò presto a Napoli per verificare di persona la situazione. La persistenza del problema mi ...

Napoli : Giovanni muore a 23 anni - si era recato in ospedale per un forte dolore all'addome : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Arzano, luogo del quale era originario il ventitreenne, Giovanni Petecca. Il ragazzo, infatti, è deceduto per cause che sono ancora in corso di accertamento presso l'ospedale Cardarelli della città partenopea, dopo che era stato ricoverato in quanto lamentava dei ...