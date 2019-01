In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee

Parte in rosso l'anno di Wall Street. A Piazza Affari giù le banche e galassia Agnelli : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Piazza Affari : rosso per CIR : rosso per la holding italiana , che sta segnando un calo dell'1,94%. Lo scenario su base settimanale di CIR rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . ...

Piazza Affari archivia il 2018 in rosso - Juve regina blue chip : Milano, 28 dic., askanews, - Piazza Affari ha archiviato il 2018 in rosso. Oggi, alla chiusura dell'ultima seduta dell'anno, l'indice Ftse Mib si è attestato a 18.324,03 punti segnando un ribasso del ...

Per Piazza Affari il 2018 si chiude in rosso : Milano, 28 dic., askanews, - Piazza Affari si avvia a chiudere il 2018 in ribasso. Secondo i dati pubblicati da Borsa Italiana nella consueta review di fine anno, al 21 dicembre 2018 l'indice Ftse Mib ...

Wall Street in rosso dopo il rally di Natale. Piazza Affari perde oltre il 2% : Oggi, tuttavia, prevalgono le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. , Il Sole 24 Ore Radiocor,

Piazza Affari parte in rosso con le altre borse. Preoccupa economia globale : Elemento che va ad aggiungersi alle decisioni della Fed sui tassi, al crollo del prezzo del petrolio ed ai timori di una frenata dell'economia mondiale. Unica nota positiva degli ultimi giorni l'...

Piazza Affari : rosso per doBank : Retrocede il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , con un ribasso dell'2,00%. L'andamento di doBank nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...

Il caso Huawei spaventa le Borse. Piazza Affari in rosso - spread oltre 280 : L'arresto della cfo del colosso cinese mina la già fragile tregua tra Usa e Cina sui dazi. In rosso anche i future sugli indici Usa. Giù il petrolio nel giorno del vertice Opec. A Milano vendite generalizzate, pesanti Diasorin e Stmicroelectronics...

Piazza Affari contiene le perdite. In rosso il resto d'Europa : Le principali borse del Vecchio Continente archiviano la seduta in deciso ribasso. Tiene invece Piazza Affari , che si posiziona appena al di sotto della parità risultando l'indice migliore tra i ...

Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio - oggi Wall Street rimarrà chiusa : ... ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".

Milano - Chanel illumina di rosso Piazza della Scala : Chanel colora di rosso intenso piazza della Scala a Milano. La maison francese protagonista di un evento fotografatissimo da cittadini e turisti: scoperta una confezione gigante della storica ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rosso : debacle per Tenaris : Giro di boa settimanale con segno meno per Piazza Affari . L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,18% a quota 21.115 punti. In Italia rimane alta l'attesa per gli sviluppi sul fronte Manovra 2019 con il ...