Dl Sicurezza | anche dalla Toscana la protesta dei sindaci I commenti

Sicurezza - in campo anche il sindaco di Milano Sala : 'Salvini ci ascolti' : 'Ministro Salvini, ci ascolti e riveda il decreto Sicurezza, così non va!'. È l'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sulla sua pagina Facebook ha spiegato come da settimane 'noi sindaci ...

Dl Sicurezza - Anci : 'Anche Salvini una volta chiedeva disobbedienza' : "Non ho alcun interesse ad alimentare una polemica con Matteo Salvini". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, parlando dell'avversione al decreto Sicurezza manifestata da alcuni sindaci.

Decreto Sicurezza - Salvini : "Pacchia finita anche per i sindaci" | Orlando : non arretro : Sindaci in rivolta contro il Decreto sicurezza. A guidarli il primo cittadino di Palermo che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza a immigrati col permesso di soggiorno.Il vicepremier: "Il Decreto è firmato da Mattarella, ne risponderete legalmente"

Decreto Sicurezza - la rivolta dei sindaci : "Non lo applichiamo" | Salvini : "Allora rinunciate anche ai fondi previsti" : sindaci del Pd in rivolta contro il Decreto sicurezza, con il primo cittadino di Palermo che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza a immigrati col permesso di soggiorno.Il vicepremier: "Il Decreto è firmato da Mattarella, ne risponderete legalmente"

Il discorso di fine anno di Mattarella : auguri a tutti - anche agli immigrati. Per il Presidente la Sicurezza nasce dalla comunità e non dall'... : Un messaggio di fiducia nell'Italia del capo dello Stato, ma anche un monito al mondo politico in queste giornate intense dell'approvazione della legge di bilancio. E' stato evitato l'esercizio ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “La vera Sicurezza si realizza se garantiti valori della convivenza. No a zone franche di illegalità” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza come comunità e il bisogno di ritrovare la fiducia. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle ...

