Calciomercato di gennaio | quando l' inverno regala top e flop da incorniciare

Calciomercato Juventus - Ramsey può arrivare già a gennaio : Getty Images Calciomercato Juventus, Ramsey a gennaio? Si può fare Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ecco svelata la manovra che potrebbe portare a quello che sarebbe un vero e ...

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie : e' quasi fatta per Trincao. Arriverà a gennaio : Inter superata : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri stringono per portare Trincao a Torino a gennaio. Battuta la concorrenza dell'Inter.

Calciomercato Juventus - gennaio : arriva la nuova mezz’ala - cifre e dettagli : Calciomercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della prossima sessione di mercato invernale. Difficilmente la Juventus deciderà di mettere in atto alcuni movimenti in entrata e uscita in vista dei prossimi giorni, tuttavia lo stesso club bianconero potrebbe lavorare con calma in vista della prossima estate. Come trapelato […] L'articolo Calciomercato Juventus, gennaio: arriva ...

Calciomercato LIVE - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Milan su Gabbiadini e Sensi : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCATO DI MERCOLEDI’ 2 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato ...

Calciomercato Chievo - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Stepinski in partenza - piace Kownacki della Sampdoria : Si è chiuso con il primo sorriso della stagione il girone di andata del Chievo. La formazione veronese ha superato il Frosinone nello scontro salvezza conquistando la prima vittoria del proprio campionato. Dall’arrivo in panchina di Domenico Di Carlo i gialloblu hanno raccolto un successo, cinque pareggi e una sola sconfitta, rilanciando speranze di salvezza che sembravano quantomai utopistiche dopo la prima parte di stagione. ...

Calciomercato Bologna - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. C’è aria di rivoluzione per i rossoblù : Se si pensa alla squadra che più di tutte ha deluso nel girone d’andata in Serie A, non si può non citare il Bologna. La squadra di mister Pippo Inzaghi, infatti, sperava di disputare ben altro campionato rispetto a quello decisamente negativo che lo vede in piena zona retrocessione, senza successi da settembre, esattamente da 12 turni. Quando un’annata che, nelle idee, doveva essere tranquilla, prende subito una china pericolosa, è ...

Calciomercato Empoli - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Si sogna Ranocchia - Buchel in uscita : Da oggi ufficialmente inizia la seduta del Calciomercato invernale che, fino alle ore 20 del 31 gennaio, accompagnerà le nostre giornate tra affari conclusi, suggestioni e colpi sfumati sul più bello. L’Empoli, in quartultima posizione e invischiato nella lotta per retrocessione, ha assoluto bisogno di alcuni rinforzi. Un aspetto che ha sottolineato anche il tecnico Beppe Iachini. E dunque gli obiettivi per la formazione toscana si ...

Calciomercato Udinese - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Davide Nicola ritroverà i ragazzi allenati a Crotone? : Sicuramente la sessione invernale di Calciomercato sarà molto utile all’Udinese, che al momento veleggia con cinque punti di margine sulla zona retrocessione, ma se con l’arrivo di Davide Nicola i problemi in difesa sembrano essere diminuiti, in avanti i friulani continuano a segnare poco. Proprio per questi motivi, secondo tuttoUdinese.it, i primi rinforzi per i bianconeri potrebbero rispondere a dei calciatori che il tecnico dei ...

Calciomercato SPAL - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Caccia a Caceres - arriva Viviano - mirino su Stepinski : La SPAL ha concluso una discreta prima parte di stagione, il girone d’andata della Serie A può ritenersi soddisfacente per i ferraresi che occupano la 16^ posizione in classifica con 17 punti: +4 sul Bologna, in piena lotta per conquistare la seconda salvezza consecutiva dopo quella sorprendente della passata stagione. Gli emiliani hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo ma potrebbero essere necessari dei rinforzi ...

Calciomercato Sassuolo - i possibili acquisti e le cessioni di gennaio. I gioielli neroverdi piacciono alle big - serve un difensore : Da quando è in Serie A, il Sassuolo non ha fatto altro che stupire, arrivando addirittura a giocare l’Europa League, viaggiando nei piani alti anche in questa stagione, prima di una lieve flessione, dove ha racimolato appena un punto nelle ultime tre partite. De Zerbi è dunque un valido allenatore, e la rosa è buona per puntare ad una salvezza tranquilla, ma il mercato di gennaio è sempre un momento delicato per le medio-piccole. In uscita ...

Calciomercato Parma - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Doppia sfida con la Spal per Basta e Caceres - in uscita molte richieste dalla B : Dodicesimo nella classifica di Serie A, il Parma si sta dimostrando particolarmente attivo sul mercato al fine di portare a termine la stagione con un certo agio. Il discorso riguarda sia le operazioni in entrata che quelle in uscita. Per quel che concerne i possibili arrivi, non dispiacerebbe l’idea Romain Alessandrini, esterno mancino d’attacco francese attualmente ai Los Angeles Galaxy, in Major League Soccer. Piace anche il serbo ...

Calciomercato Juventus - l'agente di Rugani : 'Resta a gennaio? Non c'è dubbio' : A confermarlo è stato l'agente del giocatore, Davide Torchia , intervistato da 'RMC Sport'. Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND "...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : Juventus in fase avanzata per Ramsey - Napoli su Kouamé : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 2 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime ...