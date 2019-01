Roma | Zaniolo entra tra i 50 osservati speciali della Uefa per il 2019

Top&Flop Roma – Da Zaniolo a Dzeko : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Le partite del girone d’andata della Roma si sono concluse fra luci e ombre: vediamo insieme i promossi e bocciati della prima metà di stagione in casa giallorossa L’ultima partita del 2018 è passata agli archivi e con essa si è concluso il girone d’andata della Serie A2018-2019. In attesa del nuovo anno, nonché della prima partita del girone di ritorno, è tempo di tirare le somme, facendo il bilancio della prima metà di stagione. In casa ...

Parma-Roma - le pagelle : Florenzi concentrato - Zaniolo fa passo indietro : dal nostro inviato PARMA Cristante costante, Manolas si immola, Under si sblocca. Passetto indietro per Zaniolo. OLSEN 6,5 Spinge alta una palla velenosa di Siligardi sullo zero a zero. Decisivo. ...

Roma - da Zaniolo a Schick ecco i gioielli di fine anno : Come si dice in questi casi? Meglio tardi che mai. Finisce l'anno, manca una sola partita, domani a Parma, e finalmente il tifoso della Roma comincia ad apprezzare chi, fino a questo momento, non era ...

Roma - Monchi : “L’Inter non è scema - non ci voleva vendere Zaniolo” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato della trattativa che nel corso della scorsa estate ha portato Nicolò Zaniolo al club giallorosso e Radja Nainggolan all’Inter. LEGGI ANCHE: Audio Nainggolan, il belga su Whatsapp: “Voglio tornare a Roma” Roma, Monchi: “Avevamo due richieste all’Inter, Radu e Zaniolo” Queste le […] L'articolo Roma, Monchi: “L’Inter ...

Roma - Monchi su Zaniolo : “L’Inter non voleva cederlo” : Monchi, direttore sportivo della Roma, è stato protagonista di una lunga intervista a Sky Sport in cui si è anche trattato il tema Zaniolo. Il giovane è arrivato a Roma nell’operazione che ha portato Nainggolan all’Inter e il ds giallorosso si è espresso così: “Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L’Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ...

Roma - il cucchiaino d'oro di Zaniolo illumina il futuro : "ZaniORO", oggi, rappresenta la speranza di un mondo, giallorosso, migliore; di un futuro radioso e di tempi meno cupi. Sarà fondamentale, per lui e per la Roma, non andare via di testa. Una cosa non ...

Roma-Sassuolo - le pagelle : Zaniolo gioielliere - Nzonzi da corsa e Manolas insuperabile : OLSEN 6 Con un rinvio quantomeno incauto - dopo appena una cinquantina di secondi - stava per autoprodursi il gollonzo di Berardi, al quale ha rimediato con una doverosa parata plastica. Per il resto, ...

Roma - Di Francesco : 'Miglior prestazione della stagione. Zaniolo? Non ero matto!' : Con grande disponibilità i giocatori si sono messi in discussione", l'analisi dell'allenatore della Roma ai microfoni di Sky Sport . Di Francesco ha poi aggiunto: " Se ho sentito la vicinanza della ...

Roma - Di Francesco esalta Zaniolo : “quando lo schierai con il Real mi presero per matto - adesso…” : L’allenatore della Roma ha analizzato la partita contro il Sassuolo, esaltando la prestazione di Zaniolo Felice e soddisfatto Eusebio Di Francesco, euforico per il successo ottenuto dalla Roma contro il Sassuolo. Una partita consistente quella dei giallorossi, capaci di rifilare un bel tris ai neroverdi, riusciti ad accorciare solo nel finale le distanze con Babacar. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Unica macchia di una partita perfetta, ...