Rivolta dei sindaci di sinistra per boicottare il dl Sicurezza

Giorgia Meloni - Rivolta dei nomadi a Gallarate : "Andate a lavorare come tutti gli italiani" : A Gallarate, dopo lo sgombero dal campo nomadi, sbotta su Twitter Giorgia Meloni, "i sinti protestano al Comune spaccando finestre e lanciando bottiglie. Pretendono un alloggio? Andassero a lavorare come tutti i cittadini italiani che ogni mese fanno sacrifici per pagare un affitto o un mutuo". Legg

Autonomia - la Rivolta dei 5Stelle del Sud : Avverte il premier Conte: 'Qualcuno è molto preoccupato' a proposito dell'imminente Autonomia del Veneto e della Lombardia. Il presidente del Consiglio assicura infatti che sull'argomento il governo ...

Viva la Rivolta dei pensionati contro la Manovra : Tra le altre minimizzazioni confinanti con le mistificazioni, durante la conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio ne ha esibita una quasi paradossale parlando dei pensionati. “Non abbiamo attentato alle pensioni”, ha detto, “siamo intervenuti sulle fasce più alte, con il taglio di

Ricostruzione - la Rivolta dei sindaci 'Commissario arrogante e inadeguato' : ROMA - Nell'Aula Nervi dove sabato scorso il Papa ha ricordato i servizi della Protezione civile, i sindaci del cratere - 138 sindaci - si sono passati il messaggio: 'O il commissario viene a parlare ...

Ricostruzione - la Rivolta dei sindaci : "Commissario arrogante e inadeguato" : A 28 mesi dal terremoto di Amatrice i primi cittadini dei 138 comuni colpiti organizzano una manifestazione contro il governo: "Appalti infiniti, macerie ancora in strada, soldi non spesi. E Frabollini neppure risponde al telefono". Il geologo scelto da Crimi: "Rallento le...

Detenuto 32enne suicida in carcere : scoppia la Rivolta dei suoi compagni : Un carcere modello, inaugurato appena sette anni fa: spazi per lo sport, la formazione professionale, celle spaziose, più domotica che secondini: e ieri devastato dai detenuti, tanto che la direzione ...

Trasloco della scuola dal Sempione all'Isola : la Rivolta dei genitori : Duecento ragazzini di 11-13 anni in «viaggio» tutti i giorni dal parco Sempione all'Isola: andata di primissimo mattino, ritorno appena finisce la scuola, con una fame da lupi e la prospettiva del ...

Tensione al carcere di Spini - Rivolta dei detenuti : TRENTO . Sono ore delicate quelle che si stanno vivendo all'interno e fuori dal carcere di Spini di Gardolo. Nella notte un detenuto di 32 anni si è tolto la vita. Appresa la notizia, gli altri ...

Napoli - la Rivolta dei consiglieri arancioni : 'Deleghe - vogliamo i poteri di Calabrese' : Infine - dopo tante chiacchiere di politica politicante - il Consiglio comunale svuotato dalle opposizioni ha votato anche atti che incidono positivamente sulla vita dei napoletani. Come l'...

Roma - Rivolta dei taxi contro Ncc : stop al servizio - disagi a Termini e Fiumicino : Le motivazioni: il governo starebbe facendo marcia indietro su alcune parti dell’emendamento che disciplina il settore degli Ncc

Palo - la Rivolta dei cittadini contro gli incivili : 'Questo non è un cassonetto. Fate la raccolta differenziata' : Cestini utilizzati come cassonetti: a Palo del Colle scatta la protesta. Succede in viale della stazione dove da diversi giorni uno dei bidoncini posizionati lungo il marciapiede viene quotidianamente ...

La Rivolta dei 140 mila aspiranti statali : “Non ci tradite - prorogate le graduatorie” : Un regalo di Natale sotto forma di emendamento alla manovra. Lo chiedono a gran voce 140 mila idonei ai concorsi della pubblica amministrazione. I loro nomi appaiono nelle graduatorie stilate dal 2003 a oggi, ma a causa del blocco decennale del turnover e della mancanza di posti non sono mai stati assunti. E ora rischiano la beffa: il 31 dicembre m...

Potenza - paura al Cpr : scoppia Rivolta dei migranti contro rimpatrio : paura nella notte al Cpr di Palazzo San Gervasio (Potenza), dove si è scatenata un"autentica rivolta finalizzata ad impedire che alcuni rappresentanti delle forze dell"ordine provvedessero al rimpatrio di sei nigeriani.Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, tre carabinieri e due poliziotti si stavano accingendo a scortare via gli stranieri destinati a fare ritorno al loro paese d"origine, quando all"interno della struttura è divampato ...