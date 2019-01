Formula 1 | Rubens Barrichello e i consigli a Charles Leclerc | “L’unica cosa che deve fare

oasport

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Quando si parla di1 e in particolare di Ferrari,Barricchello è sicuramente una voce da ascoltare con attenzione. Specialmente se il pilota più presente nella storia del circuito (con 322 Gran Premi in carriera) si prende la briga di fornire qualche utileo ad un pilota emergente come. Il giovane monegasco, prossimo all’esordio con la scuderia di Maranello nella prossima stagione, farà bene a tenere a mente le parole del collega più esperto.Attraverso il sito Autosport.com il pilota brasiliano ha espresso un parere entusiasta sul nuovo talento della Ferrari, sottolineando quanto la forza mentale sarà decisiva per adattarsi all’ambiente competitivo e stressante. “Sono super emozionato per lui, è uno di quei giovani piloti che si sono veramente fatti da soli, impressionando. Per diventare un pilota Ferrari e avere successo, ...