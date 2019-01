Audrey Hepburn e DS | fascino senza tempo

Audrey Hepburn : il mito dell’attrice torna a vivere in una serie tv : Audrey Hepburn Il fascino senza tempo di Audrey Hepburn è pronto a rivivere in tv. Wildside, casa di produzione che ha già realizzato progetti internazionali come The Young Pope e L’Amica Geniale, ha annunciato di lavorare ad una serie incentrata sulla vita della celebre protagonista di pellicole come Sabrina, Colazione da Tiffany e Vacanze Romane. La serie sarà tratta da un soggetto di Luca Dotti, secondo figlio dell’attrice (nato ...

La storia di Audrey Hepburn diventa una serie tv e la scriverà il figlio : La vita di Audrey Hepburn, di cui è morto quest’anno il compagno di una vita Robert Wolders, diventa una fiction di produzione italiana. La Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli sta sviluppando una serie sulla vita dell’attice, tratta da un soggetto del figlio di lei, Luca Dotti, con Luigi Spinola. Per il momento non c’è un’idea precisa di quando la serie possa essere disponibile per il pubblico proprio perché Dotti ...

'Dutch Girl : Audrey Hepburn and World War II' svela l'impegno della star nella Resistenza : Tutti ricordano i film più famosi di cui Audrey Hepburn fu protagonista. Uno su tutti: Colazione da Tiffany. E in molti ricordano anche il suo impegno come ambasciatrice dell'Unicef, che ha portato avanti fino alla sua morte. Pochi, invece, sanno che la Hepburn fu duramente colpita dalle persecuzioni naziste, [VIDEO] e che si impegnò attivamente nella Resistenza. Tutto questo ora viene svelato in un libro di prossima pubblicazione: “Dutch Girl: ...

