Al via la fattura elettronica | ci spiano per 2 miliardi di Iva

Fatturazione elettronica al via : le regole per le imprese e i cittadini : L'Italia è entrata, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, nell'era fiscale della cosiddetta Fatturazione intelligente. La classica fattura, elaborata spesso e volentieri con programmi ad uso comune, dunque, è uscita di scena e da oggi, primo gennaio, tutti i titolari di partita Iva residenti in Italia potranno emettere solo fatture elettroniche, ossia elaborate in formato digitale. Una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà anche i ...

Fattura elettronica al via - ecco cosa cambia : tutte le novità : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha firmato il decreto per facilitare l'adempimento da parte del contribuente, in cui si prevede che, al termine di ogni trimestre, sia l'Agenzia delle Entrate ...

Fatturazione elettronica al via. Cos'è - come funziona e le regole da seguire : Dal 1° gennaio 2019 scatta l'obbligo della e-fattura, compresa la scheda carburante, anche tra privati. Imprenditori e partite Iva dovranno adeguarsi: nei primi mesi le sanzioni saranno soft

Confindustria Toscana Sud : al via un corso sulla Fatturazione Elettronica : Dal primo gennaio 2019 tutte le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. ...

Fattura Elettronica da inviare in PEC ai clienti senza Partita Iva e i forfettari : La Fattura Elettronica, come sappiamo tutti oramai, diventerà obbligatoria dal prossimo 1 gennaio 2019. Occorre, però, fare una precisazione. il regime di Fatturazione Elettronica è già in vigore, dal 2015, per quanto riguarda i rapporti commerciali tra aziende private e Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, questa sorta di "doppio binario" potrebbe suscitare delle perplessità in diversi operatori, sia che si tratti di aziende commerciali, ...

Dl Fisco - via libera del Senato : va alla Camera. Sulla fattura elettronica sanzioni soft fino a settembre 2019 : Nessuna sanzione fino al 30 settembre 2019 per chi non utilizza la fattura elettronica, se si tratta di contribuenti che versano l’Iva ogni mese. La moratoria è una delle ultime novità entrate nel decreto fiscale durante il passaggio nell’Aula del Senato, che mercoledì ha dato il via libera al testo con 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Ora il decreto, che ha imbarcato norme su materie che con il Fisco non c’entrano nulla, va alla ...

Economia. A Cervia incontro con esperti del Settore Fiscale su fatturazione elettronica : Domenica 25 Novembre 2018 - Cervia Lunedì 26 novembre, alle ore 20.30 , presso la Sala Riunioni Uffici Tecnici del Comune di Cervia in Piazza XXV Aprile, si terrà il focus ' Verso la fatturazione ...

