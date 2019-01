2019 | la carica delle elettriche Tutti i modelli a emissioni zero che guideremo – FOTO

5 buoni propositi per iniziare il 2019 con la giusta carica : È tradizione, ogni anno, avere dei buoni propositi per partire col piede giusto e dare un calcio agli errori del passato. Alcune volte riusciamo a mantenerli, altre un po’ meno. E se alcuni, come l’andare in palestra o la dieta, sono disattesi il 99% delle volte, altri possono essere invece la nostra stella polare del 2019. Come? Guardando le cose dalla giusta prospettiva e cercando di rimanere fissi e determinati sui propri principi. Non ...

Freccette - Mondiale 2019 : i risultati di oggi (28 dicembre). Il campione in carica Rob Cross eliminato da Luke Humphries! : Altra giornata ricca di emozioni all’Alexandra Palace di Londra per i Mondiali 2019 di Freccette. oggi (venerdì 28 dicembre) si sono svolti gli ultimi sei incontri degli ottavi di finale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati delle partite odierne. Partiamo dalla clamorosa eliminazione del campione in carica Rob Cross. Il 28enne inglese, che aveva trionfato nella scorsa edizione, si è dovuto questa volta arrendere già agli ottavi, ...

Volkswagen - Nel 2019 le prime colonnine mobili di ricarica rapida : Le auto e tutto ciò che è strettamente correlato a esse sempre più sembrano ispirarsi agli smartphone. Se la Hyundai, da un lato, ha sviluppato una tecnologia che consente di utilizzare le impronte digitali per aprire e avviare le proprie vetture, la Volkswagen dall'altro ha pensato invece alle comuni power bank per realizzare le prime colonnine mobili di ricarica rapida per vetture elettriche. A Wolfsburg 12 colonnine. Già entro ...

Tesla installerà entro il 2019 colonnine di ricarica in tutta Europa : (Foto: Getty Images) Buone notizie per i (pochi) fortunati in possesso di un’auto elettrica Tesla in Europa. Stando a quanto dichiarato in queste ore dal numero uno del produttore statunitense, Elon Musk, il gruppo ha intenzione di espandere velocemente la propria offerta di stazioni Supercharger — le colonnine di ricarica rapida riservate alle proprie vetture — fino ad arrivare a una copertura del 100% del territorio europeo. Yes. ...

Tesla : nel 2019 la rete di ricarica Supercharger coprirà tutta Europa : In questi anni si continua a parlare in modo sempre più consistente delle auto elettriche, ma in un paese come l’Italia i numeri sono ancora piuttosto ridotti. E’ vero che negli ultimi anni soprattutto è aumentato il numero di automobili elettriche vendute nel nostro paese, ma si tratta ancora di un mercato di nicchia nel nostro paese, se confrontato con il resto del settore. Il freno maggiore alla diffusione dell’elettrico è ...

Tennis – Vika Azarenka suona la carica : “per il 2019 ho standard alti - inizierò ad Auckland” : Vika Azarenka guarda con fiducia al suo 2019: la Tennista bielorussa spiega di avere standard alti per la nuova stagione Poco meno di 30 match giocati negli ultimi due anni fra infortuni, maternità e problemi legali legati all’affidamento del figlio. Ma per il 2019, Vika Azarenka ha intenzione di ritornare ai vertici del Tennis femminile. La Tennista bielorussa tornerà in campo ad Auckland ben 12 anni dopo l’ultima apparizione ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia qualificata di diritto - le Campionesse in carica a caccia della conferma : L’Italia femminile è qualificata di diritto al Mondiale 2019 di Basket 3×3 che si disputerà ad Amsterdam (Paesi Bassi) dal 18 al 23 giugno. La nostra Nazionale è stata ammessa in quanto Campione del Mondo, le azzurre andranno a caccia di una difficile conferma in questo sport che farà parte del programma olimpico a partire da Tokyo 2020. Alla rassegna iridata sono giù qualificate 34 formazioni (17 per sesso), definite in base al ...

AUKEY : Nuova Ricarica Rapida nei prodotti 2019! : Al momento dell’acquisto di un alimentatore, sia esso per PC o per smartphone, siamo sempre portati a cercare in esso un parametro molto importante: la velocità di Ricarica. Grazie ad una Nuova partnership, AUKEY – leggi di più...

Apple AirPods : in arrivo la ricarica wireless nel 2019 ed un nuovo modello nel 2020 : Le nuove cuffie AirPods avranno un’interfaccia Bluetooth aggiornata, ricarica wireless e completa resistenza all'acqua

Roma-Real Madrid - Champions League 2019 : Dzeko e compagni a caccia di una vittoria di prestigio contro i campioni in carica per blindare il primo posto nel girone : Dopo tre settimane di attesa si torna in campo per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019, che potrebbe emettere diversi verdetti importanti in ottica qualificazione alla fase finale ad eliminazione diretta. La Roma si appresta ad ospitare in un gremito Stadio Olimpico i campioni in carica del Real Madrid in una sfida affascinante e decisiva per le sorti del raggruppamento in cui sono inserite anche Cska Mosca e ...