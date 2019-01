Tennis | Federer inizia il 2019 con un tweener da applausi

Tennis - Roger Federer : “Non sto pensando al mio futuro. Ora sono concentrato sul 2019” : Roger Federer sta regalando spettacolo nel corso della Hopman Cup 2019. Lo svizzero, impegnato nel torneo/esibizione riservato alle rappresentative nazionali, sta mettendo in mostra tutto il proprio talento, trascinando la selezione svizzera nella rassegna australiana. Sul cemento di Perth gli appassionati stanno ammirando un Roger in ottima forma che ha voluto chiarire anche alcuni aspetti legati al proprio futuro. Negli ultimi giorni, infatti, ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...

Tennis - Federer vs Serena Williams : capodanno show alla Hopman Cup : Roger Federer e Serena Williams si affronteranno domani in quel di Perth nella sfida Usa-Svizzera della Hopman Cup I media l’hanno già definita la nuova ‘battaglia dei sessi‘, in pratica un’edizione aggiornata dello storico incontro del 1973 in cui Billie Jean King mandò al tappeto l’ex numero uno del mondo in campo maschile Bobby Riggs. E anche se nelle dichiarazioni della vigilia non vi è alcuna traccia ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono Spagna e Gran Bretagna 3-0 - sigillo di Federer : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

Tennis - Hopman Cup : quanta attesa per Federer e Serena : Il numero uno del tabellone è Novak Djokovic, numero 1 del mondo e vincitore di questo torneo nel 2016 e 2017, con seconda testa di serie all'austriaco Dominic Thiem, numero 8 Atp, e terza al russo ...

Tennis - Roger Federer non esclude il ritiro nel 2020 : “Non so se giocherò un altro anno - ne discuterò con il mio team” : Una notizia che potrebbe turbare gli appassionati di Tennis e i tifosi dello svizzero Roger Federer. Il fuoriclasse del Tennis mondiale, attualmente n.3 del ranking, sta pensando, forse per la prima volta, se continuare o meno nell’attività che tante gioie gli ha regalato: 20 Slam e 99 titoli in carriera sono cifre impressionati. Ed ecco che nel corso della Hopman Cup a Perth (Australia), torneo/esibizione a squadre funzionale alla ...

Tennis - i dubbi di Federer 'Vedremo se ci sarà un 2020 in campo' : ... è stato un anno storico perché sono tornato numero 1 del mondo. E' stato un momento importantissimo della mia vita e della mia carriera. Non avrei mai pensato di poterci riuscire di nuovo. E' stata ...

FEDERER SI RITIRA NEL 2020? / Tennis - Re Roger apre all'addio : 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione' : FEDERER si RITIRA nel 2020? Tennis, Re Roger apre all'addio: 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione'. Poi tranquillizza i fan...

Tennis - Roger Federer e l’ipotesi ritiro : “non so se ci sarà una stagione 2020” : Roger Federer sta pensando al ritiro, dopo l’annata 2019 prenderà una decisione importante per la sua immensa carriera Roger Federer è impegnato nella Hopman Cup in quel di Perth. Il campione svizzero, ha rilasciato un’intervista prima di un allenamento ai microfoni di SRF, nella quale lascia intendere l’ipotesi di un ritiro al termine dell’annata che sta per iniziare: “ho un’idea di quale sarà il mio planning ...

Tennis - Federer pronto a stupire ancora : “Spero in un grande 2019” : Roger Federer si prepara a ripartire in un 2019 dal quale il Tennista svizzero si aspetta molto, cercando l’assalto alla vittoria numero 100 in carriera Roger Federer è pronto a ripartire. Dopo aver chiuso il 2018 un po’ in affanno, il campione svizzero si prepara a tornare in campo nel nuovo anno, difendendo punti importanti in Australia. Il primo impegno sarà però un’esibizione a Perth contro Serena ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Massu : 'Federer non gioca per soldi - ma per fare la storia del Tennis' : ' Ci sono cose che funzionano, cose che non funzionano così bene e altre che si possono tentare ' ha infatti dichiarato l'ex numero 9 del mondo. ' Ogni sport evolve . Accade nel calcio, per esempio. ...