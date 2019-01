Sydney | a 7 mesi massacrato di botte dallo zio | staccano la spina | ma continua a vivere

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) Sembrava una vera e propria tragedia, invece quanto accaduto in Australia, precisamente a Sidney, ha tanto il sapore di un miracolo e di un qualcosa di assolutamente inaspettato. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, Bobby Webber, un bambino neonato di appena setteche è stato picchiato selvaggiamente e ridotto in fin di vita da uno zio, è incredibilmente scampato ad una morte che sembrava certa anche se le conseguenze di quanto accaduto potrebbero segnarlo fisicamente per il resto della vita. Nel momento in cui i suoi genitori avevano deciso di staccargli laper porre fine alla sua sofferenza, il bambino hato aed a respirare autonomamente. Il piccolo era attaccato ad una macchina che, per i medici, era necessaria per tenerlo in vita.Violenza inspiegabile nei confronti di un bimbo di pochiIl bimbo è innanzitutto riuscito a ...