In disco con spray peperoncino | denuncia

Il discorso di Mattarella contro gli sfascisti. Sportellate di Capodanno : "Le elezioni europee sono uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: più di 400 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne. Mi auguro che la campagna elettorale si svolga con ...

Il contro discorso di Grillo 'culturista' : ... la noia, la tristezza e quei vani obiettivi da raggiungere entro le costrizioni delle leggi del mondo reale, appena abbandonato. Appartengo ad una comunità di informazioni dove posso abbandonarmi ...

Beppe Grillo - contro-discorso di fine anno/ Video diretta Facebook : volto nel tablet e corpo da culturista : Controdiscorso Beppe Grillo, messaggio fine anno M5s: diretta-Video Facebook durante le parole di Mattarella. Scalzati Di Maio e Di Battista

Salvini fa il suo discorso di Capodanno : "Con noi l'Italia ritrova dignità" : Non è passato neppure un minuto dalla chiusura del discorso di fine anno di Mattarella che Matteo Salvini commenta positivamente le parole del capo dello Stato. Nonostante il monito del quirinale su ...

Salvini fa il suo discorso di Capodanno : "Con noi l'Italia ritrova dignità" : Non è passato neppure un minuto dalla chiusura del discorso di fine anno di Mattarella che Matteo Salvini commenta positivamente le parole del capo dello Stato. Nonostante il monito del quirinale su manovra, lavoro e Europa, il ministro dell'Interno si dice soddisfatto del messaggio del Colle agli italiani."Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più ...

Grillo col "nuovo" corpo nel suo controdiscorso : "Non sono più l'Elevato" : Come al solito, insieme al discorso di fine anno di Mattarella c'è anche il controdiscorso di Beppe Grillo. Dura pochi minuti su Facebook il video del fondatore del M5S e questa volta il comico "scinde" la mente dal corpo: appare solo attraverso lo schermo di un iPad sul corpo di un uomo muscoloso. Insomma: non il nuovo volto, ma il nuovo corpo del fondatore del Movimento."sono ormai a livelli oltre la perfezione - dice Grillo - Non sono neanche ...

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno su sicurezza - lavoro e scontro politico : Come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti. In altre parole, non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società. Sono i valori ...

Grillo - controdiscorso di fine anno : “In alto i cuori - se li avete”. Il volto del fondatore M5s su un corpo da culturista : “Rimanete umani, siate umani. Ho attivato un algoritmo per gli auguri, sul tasto del vostro computer comparirà “auguri a te e alla tua famiglia”. In alto ai cuori, se li avete ancora“. Lo ha detto, in un breve contro-discorso di fine anno, Beppe Grillo in diretta Facebook. Il video raffigura il volto di Grillo posizionato su un corpo maschile da culturista. Il video di Grillo ha avuto inizio in perfetta contemporaneità ...

Mattarella - discorso di fine anno : “Sicurezza si realizza se garantita la convivenza. Auguri agli italiani e agli immigrati” : Il bisogno di sicurezza che nasce dalla difesa dei “valori positivi della convivenza”. Ma anche dalle “garanzie di lavoro, istruzione e attenzione per giovani e anziani”. Poi la necessità di unità e compattezza come comunità. Quindi la legge di Bilancio licenziata in tempo che permette ora di guardare con fiducia al futuro, a patto che si garantisca un adeguato confronto in Parlamento. E gli Auguri finali che ha rivolto ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “La sicurezza si realizza se è garantita la convivenza. Manovra - si assicuri confronto in Parlamento” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza e fiducia come comunità. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione ...

Mattarella - discorso di fine anno 'Sicurezza c è solo se tutti si sentono rispettati. Assicurare adeguato confronto in Parlamento' : Ma con diversi messaggi rivolti direttamente alla politica. Il bisogno di unità 'Quel che ho ascoltato dagli italiani' - dice il capo dello Stato - 'esprime, soprattutto, l'esigenza di sentirsi e di ...

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura Ue scongiurata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

Mattarella - il discorso di fine anno : “La vera sicurezza si realizza se garantiti valori della convivenza. No a zone franche di illegalità” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza come comunità e il bisogno di ritrovare la fiducia. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle ...

Sergio Mattarella - indiscrezioni sul discorso di fine anno : 'Siluri contro Salvini' - 2019 da incubo : Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella , ovvero la ', mezza, quiete di San Silvestro' prima della tempesta politica. Le opposizioni si aspettano dal presidente della Repubblica i 'botti', sotto forma di duro richiamo al governo sul rispetto della democrazia e delle prerogative parlamentari 'calpestate' ...