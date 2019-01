: Botti di #Capodanno, gravemente ustionato un ragazzo di 23 anni nel Milanese. A Napoli e provincia i feriti sono 37… - RaiNews : Botti di #Capodanno, gravemente ustionato un ragazzo di 23 anni nel Milanese. A Napoli e provincia i feriti sono 37… - TelevideoRai101 : Capodanno,Vigili Fuoco: 658 interventi - francescopi91 : RT @LaviniaBLR: Invece di permettere ai vigili di andare in malattia ogni anno per festeggiare capodanno in tranquillità, metteteli a presi… -

Sono stati 658 glidei Vigile delnella notte di, in aumento rispetto al 2018 (519). Il numero maggiore dianche quest'anno è stato compiuto nel Lazio dove sono stati 171 (lo scorso anno furono 114). Alta la percentuale degli incendi, circa il 75%, in fiamme per lo più cassonetti e depositi o scarichi all'aperto di materiali di scarto. Nei roghi sono rimasti coinvolte almeno 15 auto e 7 appartamenti. In Lombardia 88, in Campania 86, in Emilia Romagna 76 e in Toscana 52.(Di martedì 1 gennaio 2019)