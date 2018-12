Strada dei Parchi, sospende gli aumenti

: 'Salvini bullo, disumano e volgare'. Poteva mancare Gino Strada al coretto degli amici dei clandestini? Baci anche… - matteosalvinimi : 'Salvini bullo, disumano e volgare'. Poteva mancare Gino Strada al coretto degli amici dei clandestini? Baci anche… - vittoriozucconi : Indietro no, al massimo massimo a ballonzolare in mezzo al mare per giorni o in strada a razzolare una pagnotta gra… - CarloCalenda : No. Consiglio M di Scurati. Rappresenta straordinariamente la responsabilità dei socialisti, tra divisioni, debolez… -

dei, concessionaria delle autostrade A24 e A25, blocca di propria iniziativa glidei pedaggi, di circa il 19%, che sarebbero scattati a mezzanotte. Lo rende noto la stessa società che ha deciso "nonostante l'incomprensibile posizione di Anas". La società ha deciso dire glidei pedaggi approvati dal governo a fine 2017 e quelli previsti dalla Convenzione vigente per il 2019. L'intesa per la 'sterilizzazione' deglitrovata con il Mit è saltata per opposizione dell'Anas.(Di lunedì 31 dicembre 2018)