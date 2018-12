Salvini sul messaggio di Mattarella : 'Condivido le sue riflessioni' : 'Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e ...

Fake news sulla morte di Salvini - lui : “Mi allungano la vita”. La Stampa : “Chiesta chiusura del sito che usa nostro logo” : A dare notizia della Fake news sulla sua morte è stato lo stesso ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini: “Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti”, ha scritto su Facebook. “Mi allungano la vita, rispondo col sorriso”. E come allegato del messaggio ha pubblicato la schermata di una finta pagina web con il logo de la Stampa e la foto di un incidente stradale. Al leader del Carroccio ha ...

"Matteo Salvini morto sul colpo". Ma il ministro smonta la bufala : La "notizia" è una enorme fake news. "Ultima ora: morto sul colpo il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica". L'articolo, o meglio la bufala, porta la data del 28 dicembre 2018 e campeggia sotto la testata de La Stampa. Ma è una bugia. Salvini non è morto ed è lui stesso a tranquillizzare i suoi follower su Facebook. "Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti - scrive si social il titolare del ...

