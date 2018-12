Quota 100 e LdS | la Camera approva la Manovra | scendono i fondi sulla previdenza

Pensioni : Quota 100 - uscita anche prima dei 62 anni - spunta l'ipotesi dello 'scivolo' : Il Governo Conte è tuttora al lavoro sul testo che dovrà introdurre il famigerato meccanismo della Quota 100, il nuovo sistema di uscite anticipate a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. La Legge di Stabilità, infatti, è stata approvata anche dalla Camera e ora, si attendono i decreti sulle misure in materia previdenziale che dovrebbero arrivare tra il 10 e il 12 gennaio 2019. Appare ormai ...

Pensioni e LdB 2019 - polemiche su Quota 100 e legge Fornero tra Lega e FI : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 31 dicembre 2018 vedono concretizzarsi l'iter di verifica parlamentare della Manovra e l'approvazione dei provvedimenti di riforma del welfare e della previdenza (tra cui reddito di cittadinanza e Quota 100). Nel frattempo è proseguita la battaglia parlamentare tra maggioranza e opposizione, con dichiarazioni molto forti da entrambe le posizioni. Al centro di molte rivendicazioni si situa ancora una volta ...

Pensioni - Quota 100 anche a meno di 62 anni : come funzionerà lo scivolo : La motivazione politica degli interventi previdenziali della manovra è chiaro: se non smontare la legge Fornero (operazione che nemmeno l'attuale maggioranza si può permettere)...

Ecco il "segreto" di Quota 100 : in pensione anche a 59 anni : Il meccanismo di quota 100 è fin troppo chiaro: si va in pensione con 38 anni di contributi e 62 anni di età. Di fatto è questa l'ossatura dell riforma del sistema previdenziale che porterà al ...

Pensioni e LdB 2019 - su Quota 100 e RdC ampie distanze tra maggioranza e opposizione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 dicembre 2018 vedono arrivare in terza lettura il via libera alla Camera alla Manovra 2019, un passaggio fondamentale per la contestuale approvazione delle Pensioni anticipate tramite la quota 100 e del reddito di cittadinanza. Nel frattempo prosegue però la forte dialettica politica tra maggioranza e opposizione, con la prima che si trova a replicare alle forti critiche in arrivo dalle forze di ...

Quota 100 - nella sanità pubblica c'è un problema : l'emblematico caso dei chirurghi : Quando (e se) Quota 100 entrerà in vigore, alcune stime prevedono che nel Lazio un chirurgo su cinque coglierà l'occasione...

Pensioni - con «Quota 100» incentivi all'impresa che assume un giovane : Giovedì in audizione sulla manovra in commissione Bilancio alla Camera, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha ripetuto che gli statali dovranno rimanere in stand by per 9 mesi: il ...

Pace previdenziale in 60 rate. Quota 100 - incentivo staffetta : Prende forma il decreto legge su «Quota 100», che vedrà la luce la seconda settimana di gennaio. Pronta anche la cosiddetta « Pace contributiva», che consentirà di colmare i “buchi” nei versamenti ma solo a partire dal 1° gennaio 1996...