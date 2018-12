Mattarella:evitare le tasse sulla bontà

: #Mattarella: Ieri sera ho promulgato la legge di #bilancio, nei termini utili a evitare l’esercizio provvisorio, pu… - Quirinale : #Mattarella: Ieri sera ho promulgato la legge di #bilancio, nei termini utili a evitare l’esercizio provvisorio, pu… - insopportabile : 'Evitare tasse sulla bontà'. SBAM di Mattarella. - Odiotuttigioia : E nulla. Non avrei mai pensato di poter amare un'altra persona anziana oltre a Piero Angela. E invece... ??????.… -

Nel suo messaggio di auguri, il Presidenteaffronta il tema della sicurezza,sentito più forte nelle zone di mafia e nelle periferie degradate. "Non sono ammissibili zone franche...la vera sicurezza si realizza preservando e garantendo i valori della convivenza" Ma sicurezza è anche "lavoro,istruzione e opportunità per i giovani, attenzione agli anziani,serenità per i pensionati" Ricorda il Terzo Settore,"rete preziosa di solidarietà,che merita più sostegno" "E l'Italia che ricuce, positiva",vanno perciò "evitate".(Di lunedì 31 dicembre 2018)