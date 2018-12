Il decreto sicurezza fa denunciare una falsa invalida bosniaca

L'INTERVISTA/ Colli Lanzi - Gi Group - : il decreto dignità fa perdere tutti - ma daremo sicurezza ai lavoratori : Nel 2018 Gi Group ha celebrato i primi 20 anni di attività rafforzando il ruolo di "provider" globale con una gamma sempre più diversificata di soluzioni Hr

Natale 2018 : gli effetti del decreto sicurezza e il diritto ad avere un nome : Qualche giorno fa, lo scorso 10 dicembre, in occasione delle celebrazioni dei 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, la Senatrice a vita Liliana Segre, testimone dell'abisso inumano di un campo di concentramento, lei che porta un numero tatuato su un braccio, affermava che l'oltraggio più grave che si può fare a un essere umano è togliergli il suo nome, quello che gli hanno dato i suoi genitori, quello che ...

«Critico il decreto sicurezza - no a strette incostituzionali» : ... nella sua quarantennale carriera in magistratura, Spataro ha sempre sostenuto che «noi non dobbiamo fare opposizione, non ci deve interessare, noi dobbiamo essere eccentrici rispetto alla politica». ...

Migranti - l’Arci smonta pezzo per pezzo il decreto sicurezza : “40mila in strada senza accoglienza” : L'Arci riscrive le "FakeFaq su immigrazione e sicurezza pubblica" pubblicate sul portale del ministero dell'Interno e smonta, punto per punto, il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini. "Oltre 40mila persone nei prossimi mesi finirà in strada senza aver diritto all’accoglienza”, denuncia l'Arci parlando di una norma che “viola i principi costituzionali”.Continua a leggere

Il parroco boccia Salvini 'decreto insicurezza' : ... altri che chiudono chiese o non fanno presepi in polemica con il ministro Salvini, siamo al cospetto dell'ennesima entrata a gamba tesa del clero nella politica italiano. Non è una novità, però ci ...

Pistoia - un altro prete contro il decreto sicurezza : “Gesù non avrebbe potuto emigrare in Egitto” : “Bisogna ricordarsi che la famiglia di Gesù fu costretta, visto l’infanticidio ordinato da Erode, a emigrare in Egitto, come ci dice il Vangelo. Ma non lo avrebbe potuto fare se ci fosse stata una legge sui migranti come c’è oggi in Italia”. Dopo il caso di don Biancalani, a Pistoia scoppia una nuova polemica tra la Lega e un prete della città: stavolta a finire sotto l’attacco del Carroccio è don Paolo Tofani, parroco della chiesa ...

decreto sicurezza - il vero problema del nostro tempo è la diseguaglianza sociale. E Salvini non è la soluzione : Sono i più prestigiosi istituti di ricerca a descrivere la condizione nella quale siamo immersi. La stessa, puntualmente fotografata dall’ultimo Rapporto del Censis, quella di una comunità incattivita e paralizzata dalla paura, pronta “a un funambolico camminare sul ciglio di un fossato che mai prima d’ora si era visto da così vicino”. Siamo incapsulati nella paura, irriducibilmente convinti che nel “diverso” sia nascosto il nemico da ...

Manifestazione contro il decreto sicurezza - anarco insurrezionalisti fermati a Rondissone : Manifestazione contro il decreto sicurezza di Salvini oggi, sabato 15 dicembre 2018 a Torino. Cinque le persone denunciate dalla polizia. Manifestazione contro il decreto sicurezza di Salvini Si è ...

A Torino corteo contro decreto sicurezza : corteo a Torino contro il decreto immigrazione e sicurezza . "contro un mondo di sorveglianza e paura. Lotta dura", la scritta che campeggia su uno striscione mostrato dal gruppo di manifestanti. Il corteo, partito da piazza Solferino, è stato promosso, hanno fatto sapere ...

Roma - migranti in piazza contro il decreto sicurezza. Soumahoro (Usb) : “Gli invisibili fanno sentire la loro voce” : Il sindacato di base Usb guidato da Aboubakar Soumahoro ha portato in piazza alcune migliaia di migranti da tutta Italia per dire no alla legge Salvini che ha eliminato la protezione umanitaria per i richiedenti asilo. “Gli invisibili hanno preso il loro destino il mano – afferma Soumahoro – questa piazza finalmente vede gli esclusi gli sfruttati prendere il loro destino in mano”. Con lo slogan “Get up stand ...

[Il retroscena] La sindrome da retromarcia di Salvini : congela il decreto sicurezza. E l'ordine ai prefetti : "Tutelare i vulnerabili" : Soprattutto al sud si è sviluppata in questi anni - giusto o sbagliato è successo - un'economia parallela che adesso è destinata ad andare in crisi. Le cooperative, al netto di qualche disonesto, ...

decreto sicurezza - la querelle tra Salvini e Famiglia Cristiana : ... come è sempre avvenuto anche prima del mio Decreto", ha proseguito.Famiglia Cristiana, nel confermare con un nuovo articolo, punto per punto, la cronaca pubblicata, ha risposto così al ministro: "...

Con il decreto sicurezza le vittime di tratta finiscono per strada : Anche le vittime di tratta spesso ottenevano un permesso umanitario, ma ora molte ex prostitute rischiano di perdere il diritto a essere accolte nei centri. Leggi

Terzo settore scende in piazza per il primo sciopero nazionale : “15-25mila posti di lavoro a rischio con il decreto Sicurezza” : Una prima assoluta, per l’Italia: venerdì 14 dicembre i lavoratori del Terzo settore, i dipendenti delle cooperative sociali e gli educatori professionali scendono in piazza per il primo sciopero della categoria organizzato dall’Unione Sindacale di Base. Un settore da sempre atipico. E silenzioso. Almeno finora. Giovani e meno giovani che lavorano nel sociale, con contratti precari e stipendi spesso molto bassi, che dedicano la loro ...