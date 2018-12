Amal Fathy | farsa giudiziaria in Egitto | confermata la condanna per la moglie del

ilfattoquotidiano

: Egitto, nuova condanna per l'attivista Amal Fathy #AmalFathy - MediasetTgcom24 : Egitto, nuova condanna per l'attivista Amal Fathy #AmalFathy - amnestyitalia : Straordinaria notizia: #AmalFathy è libera! ?? La moglie del consulente legale egiziano dei Regeni è stata rilascia… - fattoquotidiano : Amal Fathy, liberata la moglie del consulente legale egiziano della famiglia Regeni: era in carcere da più di 7 mesi -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Appello respinto. Ieri sera una Corte d’appello egiziana ha confermato laa due anni di carcere inflitta a fine settembre adper aver denunciato, in un video pubblicato su Facebook, le molestie sessuali da lei subite e aver criticato il governo per il mancato contrasto alla violenza di genere.Per quel post, che non conteneva alcun incitamento alla violenza,era stata accusata di “diffusione di notizie false”, “possesso di materiale indecente” e “uso di espressioni offensive”.Un procedimento giudiziario del tutto pretestuoso, basato su accuse fabbricate. Così come pretestuosa è anche la seconda inchiesta, ancora in corso, che riguarda: è indiziata di “appartenenza a un gruppo terroristico“, “diffusione di notizie false e dicerie per danneggiare la sicurezza pubblica e gli interessi ...