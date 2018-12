Programmi tv | la Rai punta tutto su Amadeus per sfidare la regina di Mediaset

Programmi TV di stasera - sabato 29 dicembre 2018. Su Rai 2 Big Hero 6 : Big Hero 6 Rai1, ore 21.25: Non c’è più Religione Film del 2016, di Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Angela Finocchiaro. Trama: Portobuio è una piccola isola del Mediterraneo, “spaccata” a metà: da una parte gli italiani che ci sono nati e che non fanno più figli, dall’altra, invece, i magrebini che a Portobuio sono arrivati da qualche anno e che sono la parte “viva” dell’isola. Tra le due comunità non corre buon ...

Programmi TV di stasera - sabato 29 dicembre 2018. Su Rai 2 Big Hero 6 : Big Hero 6 Rai1, ore 21.25: Non c’è più Religione Film del 2016, di Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Angela Finocchiaro. Trama: Portobuio è una piccola isola del Mediterraneo, “spaccata” a metà: da una parte gli italiani che ci sono nati e che non fanno più figli, dall’altra, invece, i magrebini che a Portobuio sono arrivati da qualche anno e che sono la parte “viva” dell’isola. Tra le due comunità non corre buon ...

Programmi TV di stasera - venerdì 28 dicembre 2018. Su Rai2 The Good Doctor : The Good Doctor Rai1, ore 21.25: Mary Poppins Film del 1964 di Robert Stevenson con Arthur Malet, Julie Andrews, David Tomlinson, Reginald Owen, Dick Van Dyke. Trama: Londra, fine Ottocento. Un uomo esigente non riesce a trovare governanti adatte ai propri figli. In risposta a un’insolita convocazione, scende dal cielo Mary Poppins, governante che vola sospesa al suo ombrello parlante. In una settimana semina scompiglio e gioia in ...

Programmi TV di stasera - lunedì 24 dicembre 2018. Vigilia «di ghiaccio» su Rai2 con Frozen : Frozen - Il regno di ghiaccio Rai1, ore 21.30: Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco In onda in mondovisione la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno. Rai2, ore 21.05: Frozen – Il regno di ghiaccio Film d’animazione del 2013 di Chris Buck, con Kristen Bell, Idina Menzel. Trama: Le principesse di Arendelle, Elsa e Anna, sono due ...

Programmi TV di stasera - domenica 23 dicembre 2018. Su Rai 3 per Diane Keaton e John Goodman è «Natale all’Improvviso» : Natale all'Improvviso Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Per l’ultima puntata del 2018 Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ospita Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Enrico Brignano, Vincenzo Mollica, Roberto Bolle, Carlo Cottarelli e Anastasio, neo vincitore di X Factor 2018. Rai2, ore 21.05: Pretty Princess Film del 2001, di Garry Marshall, con Anne Hathaway e Julie Andrews. Trama: Mia è ...

Piero Angela compie 90 anni : tutti i Programmi Rai che lo festeggiano e celebrano : Sabato 22 dicembre Piero Angela festeggia novant’anni e, per l’occasione, la Rai rende omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative tra omaggi delle varie trasmissioni e ospitate del famoso padre di Alberto, in alcuni dei suoi programmi di punta: venerdì 21 dicembre Angela è a La vita in diretta e Detto fatto mentre sabato 22 a Sereno variabile e Mezzogiorno in famiglia. Su Rai3, alle 20.20 di ...

Programmi TV di stasera - venerdì 21 dicembre 2018. Su Rai2 Angelina Jolie in «Maleficent» : Angelina Jolie in Maleficent Rai1, ore 21.25: Sanremo Giovani – Seconda ed Ultima Serata Serata finale per Sanremo Giovani, il grande evento musicale che decreterà chi tra i nuovi talenti della musica italiana conquisterà il pass per il palco di Sanremo. A condurre la serata un duo d’eccezione composto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi che, dal Teatro del Casinò di Sanremo, rimescoleranno tradizione e modernità, ironia e creatività. Rai2, ...

Programmi TV di stasera - giovedì 20 dicembre 2018. Su Rai2 Tom Hanks e Emma Thompson in «Saving Mr Banks» : Tom Hanks ed Emma Thompson in Saving Mr. Banks Rai1, ore 21.25: Sanremo Giovani – Prima Serata Ventiquattro giovani in gara, due posti prestigiosi accanto ai big del Festival della Canzone Italiana. Arriva Sanremo Giovani: un grande evento musicale in due appuntamenti in prima serata per decretare chi tra i nuovi talenti della musica italiana conquisterà il pass per il palco di Sanremo. A condurre le serate un duo d’eccezione composto da ...