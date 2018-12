MotoGP - Mondiale 2019 : le coppie dei top-team. Dovizioso favorito con Petrucci - possibile “corrida” in Honda tra Marquez e Lorenzo? : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora ben lontano all’orizzonte, ma un primo notevole punto di interesse riguarderà i box, prima ancora che moto e asfalto. Nella prossima stagione un aspetto che non andrà minimamente sottovalutato sarà rappresentato dalle coppie di piloti che prenderanno parte al campionato. Tutti i top-team hanno al via una line-up di grande livello, ma ognuna nasconde insidie e scenari che, al momento, potrebbero essere del ...

Calendario MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv delle 19 gare del Mondiale e dei test : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il Calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il 4 febbraio sarà svelata la nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales : Tempo di vacanze per i piloti della MotoGP, molto meno per tecnici ed ingegneri che stanno limando gli ultimi dettagli delle nuove moto che saranno protagoniste del Mondiale MotoGP 2019. Come consuetudine sono già state fissate le date dei test pre-stagionali e, non ultime, anche quelle delle presentazioni ufficiali delle nuove moto. Se la Honda ha deciso che sarà il 23 gennaio la data giusta per togliere i veli al nuovo mezzo di Marc Marquez e ...

MotoGP - Calendario Mondiale 2019 : tutte le date e il programma. Dai Test Invernali alle 19 gare : Il Mondiale MotoGP 2019 si avvicina! Anche se siamo solamente a Natale, infatti, il tempo stringe e mancano appena 43 giorni per vedere di nuovo azione in pista. Scatteranno dal 6 all’8 febbraio i primi Test stagionali che sanciranno il primo assaggio nella nuova annata, mentre per vedere il primo weekend di gara sarà sufficiente pazientare fino all’8 marzo per la prima sessione di prove libere del GP del Qatar a Losail, tra 73 ...

MotoGP - Valentino Rossi può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare : Anche se siamo solamente al giorno di Natale e manca ancora parecchio al via del Mondiale 2019 della MotoGP, una domanda possiamo tranquillamente farcela: Valentino Rossi può davvero puntare al titolo? Il quesito è sicuramente importante e corposo, ma non è di semplice soluzione. Andiamo ad analizzare, punto per punto, tutti i motivi per i quali, il “Dottore”, può ancora sperare nel grande colpo! 1 La consapevolezza di avere a ...

MotoGP : la nuova Ducati sarà presentata in Svizzera il 18 gennaio. La GP19 punta al titolo mondiale : Siamo ormai agli sgoccioli del 2018 ed è stato un anno con un po’ di rimpianti per Andrea Dovizioso e la Ducati. La Rossa, infatti, avrebbe potuto lottare fino alla fine con Marc Marquez nel mondiale MotoGP, vi fosse stata soprattutto nella prima parte dello stesso maggior continuità. Si impara dai propri errori, come si suol dire, ed ecco che la scuderia di Borgo Panigale è pronta per una nuova sfida. Il 18 gennaio nella città di ...

MotoGP - Mondiale 2019 : l’alleato di Andrea Dovizioso sarà…Jorge Lorenzo? Un compagno scomodo per Marquez in Honda : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora lontano, ma sta già suscitando interesse un quesito: come sarà il rapporto in Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo? La risposta, ovviamente, la sapremo solamente nel cuore dell’estate, ma sicuramente vedremo uno spettatore interessato al comportamento di questo nuovo binomio: Andrea Dovizioso. Il ducatista, infatti, è pronto per lottare per il titolo iridato e spera di poter incassare dividendi per quello ...

MotoGP - tutte le squadre e i piloti della stagione 2019. Tra novità - addii e conferme. 24esima stagione nel Motomondiale per Valentino Rossi : Mancano 80 giorni e scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Poco meno di tre mesi, quindi, ci separano da una nuova avvincente stagione nella massima categoria del Motomondiale. 19 appuntamenti in programma che ci porteranno fino al GP di Valencia del 17 novembre per un campionato, come sempre, ricco di emozioni. Al via di questa annata avremo 22 piloti, con Valentino Rossi che sarà pronto per la ...

MotoGP - Il Dr. Mir su Marquez : 'Non so come abbia fatto a vincere il Mondiale in queste condizioni' : ... ' Non so come abbia fatto a vincere il Mondiale in queste condizioni .' Ha poi continuato così come riportato da Sky Sport : 'Non capisco come sia stato in grado di vincere il titolo con una spalla ...