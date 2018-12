Manovra | la Camera approva con 313 voti favorevoli | il bilancio dello Stato è legge

Manovra - ok definitivo alla Camera : Sì definitivo dell'Aula della Camera alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i...

Manovra - sì definitivo della Camera. Corsa per la pubblicazione in Gazzetta entro domani : A Montecitorio via libera finale alla Manovra 2019 con 313 favorevoli e 7o contrari, Pd e Leu restano in Aula ma non partecipano al voto. Per evitare l’esercizio provvisorio occorre che il ddl di bialncio ia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno...

Manovra - voto finale alla Camera Diretta : Sempre la Manovra economica in primo piano. Alle 9,40 l'Aula della Camera ha ripreso i suoi lavori per esaminare gli ordini del giorno, oltre duecento, alla legge di bilancio sulla quale il governo ...

Manovra tra le proteste : via libera della Camera alla fiducia con 327 sì : Dopo le tensioni e le polemiche in Aula, il sit in del Pd in piazza Montecitorio per contestare la Manovra «approvata a scatola chiusa». Di Maio: Pd e Forza Italia si oppongono ad aiuti ai deboli. Berlusconi: a gennaio gilet azzurri in piazza. La Lega: ridicolo e inspiegabile l’atteggiamento degli Azzurri...

Manovra - la Camera vota la fiducia e Forza Italia insorge : 'Basta tasse' : La Legge di Bilancio, dopo il voto favorevole del Senato di venerdì, ieri sabato 29 dicembre è stata approvata anche dalla Camera con 327 voti favorevoli e 228 contrari. Il testo definitivo della Manovra economica è stato apertamente contestato dalle opposizioni sia per i contenuti (dalle pensioni al settore no-profit, passando per reddito di cittadinanza e flat-tax per le partite Iva) che per le modalità di voto (non è stato esaminato e nemmeno ...

Manovra - passa la fiducia alla Camera : Forza Italia si è presentato in Aula indossando gilet azzurri mentre il presidente di Montecitorio Fico ha dovuto sospendere i lavori per alcuni minuti