Inter | Ausilio | Mourinho? Solo voci Si va avanti con Spalletti

Calciomercato Inter - Ausilio non chiude a Modric la prossima estate : Calciomercato Inter – “Mai dire mai”. Così ha risposto Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a Gianluca Di Marzio quando l’esperto di Calciomercato gli ha chiesto se vi ritenesse che vi fossero possibilità di riapertura della trattativa per Luka Modric. Una frase brevissima pronunciata nel corso dell’Intervista che Sky Sport manderà in onda il prossimo 30 […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Inter - problema Miranda per Spalletti e Ausilio : il calciatore vuole partire già a gennaio : La notizia era già nell’aria nelle scorse settimane, ma adesso non sembrano esserci più grossi margini di manovra: Joao Miranda, difensore centrale dell’Inter, non sopporterebbe più di rimanere a Milano da comprimario e vuole lasciare la Serie A già a gennaio. L’insofferenza del calciatore, infatti, è legata alle poche presenze garantitegli in stagione da Spalletti, che tra l’altro con l’eliminazione ...

Inter - Ausilio a Wanda Nara : 'Mauro Icardi mai alla Juventus' : Botta e risposta tra Piero Ausilio, ds dell'Inter, e Wanda Nara, moglie, nonché agente dell'attaccante nerazzurro Mauro Icardi. La società infatti ha smentito alcune indiscrezioni lanciate dalla stessa moglie del giocatore, che facevano intendere la volontà dell'attaccante di trasferirsi a Torino, sponda bianconera. La stessa moglie dell'attaccante ha anche lanciato qualche frecciatina all'indirizzo della proprietà, e dichiarato che la società ...

Inter - l’annuncio di Ausilio sul mercato di giugno : i tifosi nerazzurri sperano : Mentre i temi catalizzatori dell’attenzione dell’ambiente Inter riguardano il rinnovo di Icardi e, da oggi, un possibile ritorno di Mourinho sulla panchina nerazzurra, il ds Piero Ausilio ha parlato di cosa cambierà nel mercato estivo con la fine del Settlement Agreement con l’Uefa: “Un mercato come quello degli ultimi anni è impossibile. Il Settlement Agreement è molto diverso dal Fair Play Finanziario, il che non ...

Inter – Rinnovo Icardi - Ausilio non ci sta! Che risposta a Wanda Nara : “tutto quello che è social è cinepanettone! E su Mauro alla Juve…” : Piero Ausilio, ds dell’Inter, fa chiarezza sulle recenti affermazioni di Wanda Nara riguardanti il Rinnovo di Mauro Icardi col club nerazzurro Il Rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter è uno degli argomenti più chiacchierati del momento, complice anche l’insistenza con la quale la moglie dell’attaccante argentino ne parla sui social e nei programmi televisivi. Wanda Nara ha infatti creato un po’ di scompiglio ...

