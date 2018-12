6 antipasti buoni e facili per Capodanno

vanityfair

(Di domenica 30 dicembre 2018) Vol au vent con mortadella e pistacchiPanettone gastronomicoCapesante gratinateInsalata russaRotolo di erbe aromatiche con salmone e caprinoMini quiche funghi e provolaGlisono una cosa seria, specie se l’occasione in cui si preparano è una cena lunga e impegnativa come quella del veglione di: sono sempre il benvenuto per gli ospiti, un assaggio per introdurre il menù, ma anche un ottimo trucco per dilatare i tempi in un’occasione come questa in cui si resta a tavola fino a tardi. Più sono meglio è, perciò è fondamentale che si preparino facilmente e in poco tempo.Per trovare l’ispirazione nella gallery sopra trovate sei idee molto: finger food e stuzzichini sfiziosi da spizzicare senza appesantirsi prima di mettersi a tavola che non richiedono grande sforzo ma promettono di fare un figurone.Ci sono alcuni grandi classici del...