Violenta le figlie minori della compagna | arrestato

Uomo Violenta le figlie minorenni della compagna per anni - ora è in manette a Bari : Avrebbe abusato per anni delle due figlie minori della sua compagna, per questo la polizia ha arrestato ha arrestato un imprenditore 50enne barese con l'accusa violenza sessuale e corruzione di minorenne continuata e aggravata. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'Uomo abusava della ragazzina più piccola di notte, mentre era nella sua stanza a dormire. Anche la figlia più grande ha raccontato degli abusi subiti ...