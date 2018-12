Sassaiola in autogrill contro pullman tifosi Torino Salvini ' Tolleranza zero'

Spintoni tra ultrà in Autogrill Sassaiola contro un pulmann : Sassaiola contro un pullman di tifosi del Torino nell'Autogrill Chianti, sull'A1, a sud di Firenze. Dalle prime ricostruzioni l'attacco e' scattato quando il mezzo diretto a Roma per Lazio-Torino si e' incrociato alla stazione di servizio con i tifosi della Roma diretti verso nord per la partita contro il Parma. Vetri rotti e tanta paura ma per fortuna nessun Segui su affaritaliani.it