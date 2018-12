Roma | picchiava e minacciava da anni la moglie che voleva lasciarlo | arrestato 45enne

Blastingnews

(Di sabato 29 dicembre 2018) Con l’intervento degli agenti è finito l’incubo per una donna di 38, residente in zonanina nella Capitale, vittima di violenze domestiche che continuavano da. Infatti, l’uomo che aveva incontrato nel 2003 e sposato nel 2013 si era trasformato nel tempo, diventando aggressivo e minaccioso con lei, anche davanti ai quattro figli che avevano avuto.Una convivenza forzata che poteva finire in modo tragico, ma che la vittima ha deciso di interrompere. Infatti ha denunciato il suo dramma agli uomini del Reparto Volanti della Polizia di Stato, intervenuti in seguito ad una chiamata della madre della donna, preoccupata dalle urla e dai rumori che provenivano dall’appartamento al piano di sopra di casa sua, in cui viveva la coppia: così il marito, colto sul fatto, è stato...