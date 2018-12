NBA | Andrew Wiggins fischiato dal pubblico dei T' wolves | ' Alcuni fanno schifo | è così che

NBA – Andrew Wiggins commenta il caso Butler : “ecco cos’è successo fra me e Jimmy” : Andrew Wiggings fa chiarezza sulla situazione riguardante Jimmy Butler all’interno dello spogliatoio Timberwolves, commenta ndo anche le dicerie sui rapporti tesi con l’ex Bulls Nonostante la richiesta di cessione estiva, i tentativi di trade falliti e la rabbia sfogata in allenamento, Jimmy Butler , in queste prime uscite stagionali, è apparso un punto fermo del roster dei Timberwolves. Allarme rientrato dunque per l’ex Bulls, almeno ...

NBA – La splendida iniziativa di Andrew Wiggings : 22$ in beneficenza per ogni punto che segnerà in stagione : Andrew Wiggins ha annunciato, tramite il proprio account Instagram, una splendida iniziativa benefica: il cestista dei Timberwolves donerà 22$ in beneficenza per ogni punto segnato Andrew Wiggins ha annunciato una splendida iniziativa tramite il proprio account Instagram: il cestista dei Minnesota Timberwolves donerà 22$ per ogni punto segnato in questa regular season. I soldi andranno ai bambini non privilegiati che incontrano barriere ...