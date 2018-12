Napoli-Bologna 3-2 | doppio Milik e Mertens | Ancelotti torna a sorridere

Napoli-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Napoli-Bologna – Il Napoli soffre ma riesce a conquistare i tre punti contro il miglior Bologna della stagione. Milik porta in vantaggio due volte i partenopei, ma i felsinei rimontano con Santander e Danilo. A pochi minuti dal gong, Mertens decide la gara con un destro da fuori area. Promossi: Milik, Danilo e Pulgar. Insufficienti le prestazioni di Verdi e Dijks. Napoli (4-4-2) Meret 6 – Non può nulla sulle ...

Napoli-Bologna 3-2 - Serie A : Mertens salva gli azzurri allo scadere - doppietta di Milik : Il Napoli ha sconfitto il Bologna per 3-2 nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. I partenopei si rialzano dopo la sconfitta contro l’Inter e si confermano al secondo posto in classifica, attardati di nove lunghezze dalla capolista Juventus e con cinque punti di margine nei confronti dell’Inter. I padroni di casa hanno seriamente rischiato di non vincere l’incontro, la doppietta di Milik è stata rimontata da Santander ...

Il Bologna perde a Napoli : le ultime sulla panchina di Pippo Inzaghi : Il Bologna di Pippo Inzaghi ha perso per 3-2 in casa del Napoli del suo mentore Carletto Ancelotti: la panchina traballa La panchina di Pippo Inzaghi continua a traballare, ma oggi a Napoli si è visto un grande Bologna. La squadra di Inzaghi ha infatti giocato la sua miglior partita, perdendo 3-2 contro un grande avversario. Il Bologna è parso in crescita, una squadra viva e ricca di voglia di salvarsi. La quota salvezza sembra abbassarsi ...

Napoli-Bologna 3-2 - l’urlo di Mertens nel finale : Napoli-Bologna 3-2, doppietta di Milik e gol di Mertens nel finale. In mezzo, il Bologna pareggia due volte, con Santander e Danilo. Primo tempo Inizio negativo per la squadra di Ancelotti, che però trova il vantaggio al primo affondo con Milik. Il polacco segna dopo un’azione insistita con Mertens, tocco sporco di destro dopo due rimpalli. Check Var, rete confermata. È come se il vantaggio svegli il Napoli: tre occasioni in serie per ...

“Fiuuu” Napoli : il Bologna gioca una grande gara - ma Milik e Mertens puniscono Inzaghi : Il Napoli vince last minute contro il Bologna di Inzaghi che dovrebbe conservare la panchina anche a seguito di questa sconfitta Il Napoli ottiene tre punti importanti contro un ottimo Bologna. Ancelotti così facendo ha tenuto lontana l’Inter e non ha perso terreno dalla Juventus vittoriosa contro la Samp. Il tutto è avvenuto senza la colonna portante della squadra, il trio Koulibaly-Hamsik-Insigne è stato infatti inutilizzato contro ...

