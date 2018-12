Mattarella premia coraggio | eroismo e impegno sociale | ecco i 33 cittadini a cui ha

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 dicembre 2018) Si sono distinti per il loroe i loro atti dinel mondo dele della solidarietà. Sono i 33ti dal Capo dello Stato, Sergio, che oggi ha conferito loro l’onorificenza al Merito della Repubblica italiana. Casi significativi sia per l’civile che come testimonianza nel 2018 dei valori repubblicani. Molti, come Maria Rosaria Coppola, Mustapha El Aoudi e Riccardo Muci, sono nomi già conosciuti alla cronaca per il loro intervento tempestivo in situazioni estreme. Numerosi anche i giovani attivi soprattutto nella promozione della solidarietà e dell’inclusione.chi sono.Maria Rosaria, la donna che difende i migranti insultati sulla Circumvesuviana “Preferisco che l’Italia diventi loro piuttosto che dei personaggi come te, fascista e razzista”, con queste parole, Maria Rosaria Coppola, 62 anni ...