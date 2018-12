Barletta | il giovane calciatore Ruggiero Napoletano muore a 15 anni stroncato da un

fanpage

(Di sabato 29 dicembre 2018) Dopo una settimana di lenta agonia, si è spento il15enne del Medaglie d'Oro. Il ragazzo era stato colpito una settimana prima da un grave aneurisma ed era stato ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia. Per il 15enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.