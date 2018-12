Young Boys | Hoarau | ' Champions? Spero in una finale tra Juve e PSG'

Juventus - Bernardeschi : “Non facciamo più gli errori contro lo Young Boys” : Bernardeschi Juventus – Intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus, ha parlato della sconfitta in Champions League contro lo Young Boys e del derby in programma sabato sera contro il Torino: “Prendiamo atto della sconfitta con lo Young Boys, pensiamo agli errori commessi e cerchiamo di non ripeterli più in […] L'articolo Juventus, Bernardeschi: “Non facciamo più ...

Juventus - Bernardeschi : 'Dopo il ko contro lo Young Boys ci siamo parlati - vogliamo riscattarci nel derby' : Adesso Federico Bernardeschi vuole riprendersi la Juventus : l'esterno bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 , a margine di un evento in centro a Milano durante il quale si è cimentato ...

Young Boys - Seoane : 'Notte storica - la Juve...' : Abbiamo battuto una delle squadre più forti del mondo e siamo riusciti a non far segnare Ronaldo. Avevamo preparato la partita molto bene, cercando di giocarla senza paure o timori reverziali, siamo ...

La moviola di Young Boys-Juventus : manca un rigore su Cristiano Ronaldo : Tre casi nella partita di Berna. Il primo è il rigore per lo Young Boys concesso dall'arbitro tedesco Tobias Stieler al 29'. Douglas passa in modo avventato il pallone ad Alex Sandro che lo controlla ...

Juventus - Leonardo Bonucci vuole dimenticare lo Young Boys : “adesso testa al derby” : Juventus, Leonardo Bonucci vuole voltare pagina dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League contro lo Young Boys “Guardiamo avanti, fortunati a tenere il primo posto in un giorno dove molte cose non sono andate nel verso giusto. Adesso pensiamo a sabato“. E’ già proiettato al derby della Mole contro il Torino il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, che sui social è tornato anche a parlare della sconfitta per ...

Young Boys-Juventus - le pagelle : Cristiano Ronaldo - tre errori non da lui : INVIATA A BERNA - Ecco le pagelle di Young Boys e Juventus dopo la sconfitta, 2-1, dei bianconeri contro gli svizzeri. Young BOYS WOLFLI 6.5 Ne ha di coraggio nel rischiare un dribbling pericoloso con ...

Allegri ammette : con lo Young Boys è andato 'tutto storto' - ma 'l'obiettivo è raggiunto' : Torino - 'È andato tutto storto, ma abbiamo centrato l'obiettivo del primo posto': Massimiliano Allegri si consola guardando la classifica, ringrazia il Valencia che ha battuto lo United , rimugina ...

Champions League : Young Boys Juventus 2-1 - Plzen Roma 2-1 : Le due squadre italiane perdono ma sono comunque qualificate. I bianconeri restano primi nel girone - Felici e scontenti. Può sembrare un paradosso ma è la condizione mentale di una Juventus in ...

Young Boys-Juve : Dybala - che carattere! Cristiano sciupone : Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, attaccanti della Juventus..Epa 'Ci siamo meritati il primo posto, ora dovremo farci trovare pronti per gli ottavi'. Le considerazioni post-partita di Massimiliano ...

Juventus - Allegri minimizza il ko con lo Young Boys : “abbiamo scelto le partite meno dolorose per perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato l’ininfluente sconfitta maturata in Svizzera contro lo Young Boys Seconda sconfitta in questa Champions League per la Juventus, che si inchina al cospetto di un superlativo Young Boys. La doppietta di Hoarau non lascia scampo ai bianconeri, che comunque possono festeggiare per aver difeso il primo posto nel girone. Fabio Ferrari/LaPresse Proprio per questo Massimiliano Allegri non ...

Video/ Young Boys-Juventus - 2-1 - : highlights e gol della partita - Champions League gruppo H - : Video Young Boys-Juventus , risultato finale 2-1, : ecco gli highlights e i gol del match di Champions League, seconda sconfitta in Europa per i bianconeri.

Diretta/ Young Boys-Juventus - risultato finale 2-1 - streaming video Rai 1 : sconfitta indolore per i bianconeri : Diretta Young Boys Juventus, streaming video Rai: ultima fatica nel girone di Champions League per i bianconeri, che devono confermare il primo posto.

Champions League. Young Boys - Viktoria Plzen - Valencia - CSKA : la rivincita degli “ultimi” : Se dovessi descrivere in poche parole la serata calcistica appena terminata, quelle più azzeccate sarebbero “la rivincita degli ultimi”. Sì, perché nei gironi di Juventus e Roma è successo che in tutte le partite in corso le squadre già fuori dalla Champions, in terza e quarta fascia al momento del sorteggio, hanno sconfitto le squadre già qualificate, in prima e seconda fascia ai sorteggi. Cominciamo con la clamorosa vittoria dello Young Boys ...

Young Boys - Old Juventus : figuraccia bianconera - così Allegri vuole vincere la Champions League? : E’ andata in scena l’ultima giornata valida per la Champions League, due le squadre in campo, la Roma e la Juventus, sono arrivate due sconfitte contro il Plzen e lo Young Boys. Non sorprende da un certo punto di vista quella della Roma, discorso completamente diverso invece per i bianconeri, la squadra di Di Francesco era già sicura del secondo posto mentre quella di Allegri doveva garantirsi il primo posto, obiettivo poi ...