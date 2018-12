Uccide in strada l' ex moglie nel Catanese e tenta il suicidio

Investe - Uccide un pensionato e si da alla fuga : arrestato pirata della strada : ' Non me ne ero accorto ', dirà ai Carabinieri. Eppure aveva investito e ucciso un pensionato, poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Ma è stato trovato dai militari dell'Arma, che lo hanno ...

Pirata della strada Uccide anziano Investito mentre andava a messa : Appassionatissimo di politica, insieme ad alcuni amici da alcune settimane sta organizzando una lista civica a sostegno della propria candidatura a sindaco. Ieri sui social network e stamani a mezzo ...

Gustalla. Pirata della strada travolge e Uccide una donna : Una donna orientale sulla sessantina è morta in un incidente giovedì alle 17 a Guastalla (Reggio Emilia). In base alle

Anziana alla guida investe e Uccide un uomo che attraversava la strada : La donna, 75 anni, ha centrato in pieno l'uomo, un 49enne, che attraversava la strada. Per lui non c'è stato niente da fare

Varese - travolge e Uccide un pedone : pirata della strada a 83 anni : Ucciso un 52enne: l'anziano rintracciato dopo essere fuggito dal luogo dell'incidente e sottoposto al test dell'alcol

Pirata della strada di 83 anni travolge e Uccide un pedone nel Varesotto : travolge e uccide un pedone e poi scappa. Un Pirata di 83 anni è stato fermato e identificato dai Carabinieri dopo che ha travolto un uomo di 52 anni poco dopo le 17.30 a Bisuschio (Varese). La vittima stava attraversando la strada quando una Panda lo ha travolto e poi non si è fermata a prestare soccorso. Per il pedone, originario dello Sri Lanka ma residente a Como, non c'è stato nulla da fare: è morto subito ...

Roma - spara e Uccide la fidanzata a colpi di pistola in strada : choc a Santa Palomba : Omicidio nella notte a Roma. Una ragazza di nazionalità romena è stata uccisa con alcuni colpi di pistola in strada a Santa Palomba, estrema periferia sud della Capitale. A sparare...

