Manovra | i tempi compressi dell' esame in Commissione | 45 ore tra Senato e Camera

Manovra - ultimo miglio con bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l'ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...

Manovra alla Camera - Salvini detta i tempi : "Via libera solo se..." : Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da oggi, giovedì 27 in ...

Manovra stasera alla Camera Salvini detta i tempi. Di Maio 'Cittadini al centro' : Politica La Manovra passa con la fiducia: 167 a favore, 78 i contrari. Tra gli astenuti De Falco, M5S, di DAVIDE BANFO

Manovra - Conte : tempi compressi in Parlamento per negoziato con Ue : Roma, 24 dic., askanews, - I tempi di discussione strettissimi al Senato per la Manovra sono stati dovuti al 'negoziato con Bruxelles, davvero molto complesso, le tempistiche' ma non c'era 'nessuna ...

Manovra - in attesa del maxiemendamento i tempi dell'ok definitivo si allungano : Nell'attesa del maxiemendamento che dovrebbe consentire al Senato di licenziare in seconda lettura la Manovra, si allungano ancora i tempi per l'ok definitivo alla legge di bilancio. L'esame in Aula di Montecitorio è stato infatti "differito al 28 e 29 dicembre, mentre il 27 lavorerà la Commissione".Il testo del maxiemendamento doveva essere consegnato nella giornata di ieri, ma secondo quanto si apprende dalla Ragioneria hanno ...

Manovra - i tempi slittano ancora. Esame alla Camera il 28-29 dicembre : Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'Esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29.

Manovra - slittano ancora i tempi Alla Camera il 28 e 29 dicembre : Si allungano i tempi per il varo della Manovra Alla Camera dopo l'ok del Senato. Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sara' all'esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula i Segui su affaritaliani.it

Manovra : sospesi i lavori in attesa del maxiemendamento. Giallo sui tempi : L’Aula del Senato ha sospeso i propri lavori - inizialmente fino alle 16, poi lo stand by è proseguito per la convocazione dei Capigruppo, al momento ancora riuniti - in attesa del...

Ok Ue sulla Manovra - Conte in Senato : contenuti e tempi non cambiano DIRETTA : Ora 'l'azione di governo può proseguire a pieno ritmo senza gli effetti pregiudizievoli che una procedura di infrazione avrebbe comportato rispetto alle prerogative nell'esercizio di politica ...

Manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...