Il meteo di Capodanno | cosa aspettarci per la notte più lunga dell' anno

(Di sabato 29 dicembre 2018) L'ultimasi sta avvicinando e sono molte le persone che la trascorrerbrindando nelle piazze o in grandi aree aperte. Vediamo come sarà ilsulla nostra penisola ed in particolar modo qual sarle temperature con cui dovremo fare i conti.al nord Italia Ladi San Silvestro porterà un forte cambiamento nelle regioni settentrionalia nostra penisola soprattutto a causae temperature che inizierla loro forte discesa al di sottoo zero. Ma, anche se ci sarepisodi di nebbia e neve, non vengono segnalate al momento situazioni di criticità o di pericolo.Nella parte Nord-est'Italia ed in particolar modo nelle pianure settentrionali il protagonista principale sarà il freddo che si farà sentire risultando, in alcune zone, decisamente pungente. In val Padana, invece, persisterepisodi di nebbia intensa e forte che ...