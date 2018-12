Frank Adonis | morto l’attore statunitense | Scorsese lo aveva diretto in Toro Scatenato e

ilfattoquotidiano

È morto Frank Adonis, star di film cult di Martin Scorsese

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Èall’età di 83 anni l’attore, amato dal regista Martine famoso per i suoi ruoli ine Quei bravi ragazzi. È stata Denise, la moglie dell’interprete a rivelare al sito Tmz la morte del marito, avvenuta il 26 dicembre a Las Vegas. A tenerlo in vita negli ultimi giorni erano state le macchine che respiravano per lui dopo una lunga malattia ai reni. “Ci mancherà, è stato un grande padre e un marito straordinario, ha aiutato tutti gli amici che poteva. Grande scrittore, regista e attore, era il mio migliore amico”, ha detto la moglie al giornale online.Nato comeTestaverde Scioscia a New York il 27 ottobre 1935, ha interpretato spesso ruoli di gangster. Come attore ha esordito nel film Il braccio violento della legge (1971) di William Friedkin, a cui sono poi seguiti Lucky Luciano (1973),...