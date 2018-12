Manovra - non ci sarà l'audizione di Tria in commissione : Roma, 27 dic., askanews, - Nessuna audizione del ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del Mef. La richiesta della presenza del ministro nell'ambito dei ...

Tajani : "Il governo ha sbagliato. La Manovra economica non diminuisce tasse" : 'Sulla manovra il governo ha sbagliato con l'Ue: prima ha fatto la voce grossa, poi una ritirata precipitosa, per tornare con il cappello in mano. Non è così che si ottengono risultati per il Paese'. ...

Manovra - tre giorni per l'ok al fotofinish (ma non ci saranno sorprese) : Dopo il varo del Senato alla vigilia di Natale, da quest'oggi la Manovra passa all'esame della commissione Bilancio della...

De Falco (M5S) non vota la Manovra : 'Governo non ha rispettato Costituzione e Parlamento' : Intervistato dall'Huffingtonpost, il capofila dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, il senatore Gregorio De Falco, ha motivato il suo parere contrario alla votazione della manovra economica, stigmatizzando l'anticostituzionalità sia del metodo che del modo con cui essa è arrivata al Senato. Nel corso dell'intervista, il dissidente grillino ha inoltre esortato il M5S a non appiattirsi sulle idee propugnate dalla Lega sul tema dell'immigrazione, ...

Le polemiche sulla Manovra non sono affatto finite : Infuriano ancora le polemiche sulla manovra e nel frattempo Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a confrontarsi sulle misure cardine per Movimento 5 stelle e Lega. Il primo spiega che il reddito di cittadinanza "dovrebbe modellarsi come quello della Regione Lombardia, un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia. Stiamo mettendo paletti per evitare i ...

Conte difende la Manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Manovra : G.Grillo - non sana abusivi : ANSA, - ROMA, 24 DIC - Il ministro della Salute Giulia Grillo dice "stop alla disinformazione sull'emendamento che salva il posto di lavoro a 20.000 operatori già presenti nelle strutture sanitarie ...

Manovra - Durigon : "Decreto pensioni entro il 12 gennaio". Di Maio : "Web tax non sarà punitiva" : MILANO - ll decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le ...

Perché la Manovra non piace ai sindacati : E ancora gli stessi continuano a esprimere il dissenso dichiarando che la manovra del Governo non tiene conto delle aree deboli del Mezzogiorno e nemmeno dell'economia reale e della competitività. ...

Manovra - slitta l'obbligo di iscrizione agli albi per chi non ha abilitazione : ordini sul piede di guerra : Approvata dal Senato col voto di fiducia , la Manovra tornerà in terza lettura alla Camera per l'ok finale. Ma mentre la maggioranza festeggia, opposizioni e sindacati protestano anche per una misura ...

Manovra - Tajani : 'Gli italiani non piegheranno la testa' : "La Manovra del popolo è diventata la Manovra contro il popolo, ma gli italiani non piegheranno la testa". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio ...

Manovra - Conte : "Misure espansive nonostante le modifiche. Un successo" : "Le tempistiche sulla Manovra sono dovute al negoziato con Bruxelles , davvero molto complesso" e non c'è mai stata "nessuna deliberata volontà del Governo di comprimere il vaglio del Parlamento". È ...

Manovra - Carlo Calenda : “Una follia - si vede che Salvini e Di Maio non hanno mai lavorato” : L'ex ministro Carlo Calenda attacca il governo e parla di una Manovra folle che "rischia di farci andare contro un muro". Poi un attacco ai due vicepresidenti del Consiglio in riferimento alla legge di Bilancio: "Si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna esperienza di governo".Continua a leggere