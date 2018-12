Inter | Nainggolan non torna alla Roma

Inter-Napoli - Spalletti allo scoperto su Nainggolan e Lautaro : Soddisfatto Luciano Spalletti al termine del successo dell’Inter contro il Napoli, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “mi è sembrata un’Inter forte dall’inizio alla fine. Ha vinto anche meritatamente. Ad un certo punto potevamo anche perderla se non ci metteva una pezza Asamoah. Ma è stata una bellissima partita, giocata da due squadre che hanno fatto buon calcio”. Su Lautaro ...

Inter - Spalletti ammette : “potevamo anche perderla - ma abbiamo vinto con merito. Nainggolan? Le regole vanno rispettate” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la vittoria sul Napoli, soffermandosi anche sul caso Nainggolan Una vittoria che vale tantissimo, tre punti pesantissimi per l’Inter che stende il Napoli grazie al gol nel recupero di Lautaro Martinez. I nerazzurri si avvicinano così al secondo posto, riducendo il gap proprio dagli azzurri e sognando un sorpasso che, fino a qualche settimana fa, sembrava ...

Inter - Marotta fa chiarezza sul caso Nainggolan : “ecco chi ci ha dato l’indicazione di sospendere il giocatore” : Il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha fatto luce sulla sospensione comminata a Radja Nainggolan, assente in campo nel match con il Napoli Capitolo chiuso, almeno così sembra. Beppe Marotta abbassa il sipario sul caso Nainggolan, facendo chiarezza circa la situazione esplosa in questa settimana in casa Inter. Miguel MEDINA / AFP L’amministratore delegato nerazzurro non si nasconde, sottolineando ai microfoni di Sky ...

Inter - giallo sull’audio di Nainggolan : “È un macello - voglio tornare a Roma”. La moglie riceve minacce : “Disgustoso” : Non c’è pace per Radja Nainggolan, multato ed escluso dal match di questa sera con il Napoli per essersi presentato in ritardo a un allenamento. Da ieri circola sui social un audio, attribuito al centrocampista dell’Inter ma la cui veridicità non è stata confermata ufficialmente, in cui il belga manifesterebbe la volontà di tornare a Roma. La moglie, Claudia Lai, lo ha difeso pubblicamente ed è diventata a sua volta bersaglio di ...

Caso Nainggolan - tensione altissima all’Inter : la denuncia della moglie : Sono ore caldissime in casa Inter, tiene banco il Caso Nainggolan. In particolar modo nelle ultime ore il provvedimento del club nerazzurro in seguito al ritardo in allenamento poi i presunti audio con il belga che si è sbilanciato sulla volontà di tornare alla Roma e dell’ambiente difficile a Milano. La tensione è altissima, nelle ultime ore sono arrivate minacce nei confronti della moglie di Nainggolan. “Permettetemi di dire ...

Come gioca l’Inter di Spalletti (senza Nainggolan) : Una squadra che non è cambiata La continuità è una caratteristica importante per una squadra di calcio, soprattutto per chi ha un progetto di rinascita. Il fatto che l’Inter sia riuscita a mantenere ed integrare l’organico dello scorso anno è un sintomo di buona programmazione da parte di Suning, e di Spalletti. Solo che però i nerazzurri di questa stagione sono molto, molto simili a quelli dell’ultima edizione. Il punto è che ...

Inter - la moglie di Nainggolan : "Le minacce sono disgustose" : Periodo buio per Nainggolan. Il Ninja, mai in campo con continuità in avvio di stagione, è stato sospeso per motivi disciplinari e non prenderà parte alla partita di questa sera contro il Napoli. Ieri,...