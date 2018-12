Gattuso | ora interrompiamo le partite

Frosinone-Milan 0-0 - Gattuso ancora a secco : Quarta partita senza gol Il Milan tocca quota quattro partite consecutive in Serie A senza fare gol. La squadra di Gattuso impatta 0-0 al Benito Stirpe di Frosinone dopo la sconfitta con la Fiorentina (0-1 a San Siro) e il doppio 0-0 con Bologna e Torino. I rossoneri giocano una partita a basso ritmo, creano poche occasioni ed anzi devono ringraziare Donnarumma per alcuni interventi decisivi. L’inizio del primo tempo è promettente: ...

Gattuso resta in bilico : Fabregas e Morata per convincere Conte subito : Avanti con Gattuso , ma a patto che contro Frosinone e Spal il Milan si risollevi. La società concede al tecnico le attenuanti delle squalifiche e degli infortuni, ma ora i rossoneri non possono più ...

Gattuso show sul Milan : “Montolivo non mi piace! Higuain-Morata? Ecco cosa dico” : Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha detto la sua in merito alla sconfitta rossonera contro la Fiorentina e non solo “E’ un momento complicato, oggi eravamo in emergenza, la sconfitta brucia. Abbiamo perso un po’ di brillantezza e oggi abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna. Abbiamo subìto un tiro in porta e un gol. E’ un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli“. Lo ...

Milan - Gattuso deluso : il caso Montolivo e lo scambio Higuain-Morata : Altra pesante sconfitta per il Milan nella gara di campionato contro la Fiorentina, deluso l’allenatore di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “È un momento complicato ma al di là del risultato non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo avuto poca brillantezza ma eravamo in emergenza. Ora bisogna solo trovare soluzioni e rimanere lucidi: non andiamo alla ricerca di colpevoli e non colpevoli. Dobbiamo uscire da ...

Milan-Fiorentina - dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza - ma Montolivo va ancora in panchina : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Higuain per Morata : Gattuso ha deciso - : In casa Milan tiene banco la situazione relativa a Gonzalo Higuain , che non segna da troppo tempo e il cui riscatto è assai costoso. L'argentino, però, incassa la fiducia di Gennaro Gattuso , '...

Gattuso : 'Scambio Higuain-Morata? Mi tengo stretto il Pipita' : ROMA - 'Higuain? Me lo tengo stretto, non mi risultano le voci di mercato che circolano sul suo conto'. Lo ha detto il tecnico del Milan , Gennaro Gattuso , smentendo le voci di un possibile sbarco di ...

Col 4-3-3 può tornare il vero Higuain. Ma Gattuso 'strizza l'occhio' a Morata... : In fondo è questo l'augurio di ogni tifoso rossonero,che vorrebbe gustare fino alla fine della stagione la classe, la potenza, il fiuto del gol di uno dei più forti centravanti del mondo.

Milan - Reina in esclusiva : 'Feriti nell'orgoglio - ora reagiamo. Gattuso è il nostro capitano' : Dichiarazioni da leader vero. Nessun giro di parole per Pepe Reina , che in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento attraversato dal Milan . Ancora tanta la delusione in casa rossonera per l'inaspettata eliminazione alla fase a gironi di Europa League , che ha gettato ombre su un ...

Sandro Tonali e le rivelazioni della madre : “resterà in Italia - adora Gattuso” : Sandro Tonali è uno dei giovani calciatori sulla cresta dell’onda, dal Brescia potrebbe approdare in Serie A nelle prossime finestre di calciomercato Il giovane Sandro Tonali sta facendo impazzire le big del nostro campionato. Il centrocampista del Brescia, nonostante militi in Serie B, si è già affacciato nel novero dei calciatori della Nazionale Italiana, convocato da Mancini nelle scorse settimane. Adesso, ai microfoni di Radio ...

Milan - Valentina Giacinti : 'Morace ha più grinta di Gattuso. Sono qua per lei' : Valentina Giacinti , attaccante del Milan femminile , parla al Corriere dello Sport della sua stagione in rossonero: 'Ho scelto di vestire la maglia del Milan quando ho saputo che lo avrebbe allenato Carolina Morace pur sapendo che è una tosta, l'ho conosciuta e Sono rimasta ...

Gattuso all'attacco sull'orario del match col Parma : "E' assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e fare l'anticipo della domenica. Non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco''. Così il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, sulla decisione ...

Milan - Gattuso : "Col Parma alle 12.30? Assurdo!"/ "Non capisco - ma l'orario non deve essere una scusa" - IlSussidiario.net : Milan, Gattuso sbotta: "Col Parma alle 12.30? Assurdo! Non capisco, ma l'orario non deve essere una scusa". Le ultime notizie

Milan - Gattuso : 'Buona reazione - bravo Mauri. Higuain? Schiena dolorante' : Queste le parole del mister rossonero ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: « Sull'1-1 è subentrata paura, ma la partita era stata interpretata bene. Partite facili non ci sono. Il ...