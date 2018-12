F1 | Sebastian Vettel torna sull’incidente di Hockenheim | “Commisi un errore stupido”

F1 - Bernie Ecclestone difende Sebastian Vettel : “La Ferrari non lo ha supportato” : Il Mondiale 2018 di Formula Uno fa parte già dell’album dei ricordi e le analisi sul suo svolgimento, in questo periodo di pausa, si sprecano. Tutti, o quasi, hanno fornito la loro chiave di lettura sul nuovo trionfo della Mercedes e del britannico Lewis Hamilton e sul fallimento della Ferrari e del tedesco Sebastian Vettel. Le critiche nei confronti del quattro volte iridato non sono mancate, ritenuto il principale responsabile del target ...

F1 - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton : Siamo nella pausa invernale e i campioni del Mondiale di Formula Uno si stanno concedendo un periodo di riposo per ricaricare le pile e ripartire con maggior convinzione nel prossimo campionato, che inizierà il 17 marzo in Australia, a Melbourne. Il Circus nell’anno che ci sta per lasciare ha confermato i valori già noti: Lewis Hamilton e la Mercedes sono i più forti. Il britannico e le Frecce d’Argento, infatti, hanno portato a casa ...

Sebastian Vettel - la lettera in italiano alla Ferrari in vista del 2019 : Una cosa inusuale, segno del suo momento di carriera difficile, ma anche dell'attaccamento che nutre per la Ferrari. A poche ore dal Natale e durante la pausa per le vacanze, Sebastian Vettel ha preso "carta e penna" e scritto una lettera, in italiano, alla scuderia di Maranello: un messaggio di aff

F1 - Sebastian Vettel scrive alla Ferrari 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : 'Solo continuando a lavorare insieme come una squadra forte ed unita - dice ancora il quattro volte campione del mondo - possiamo fare il prossimo passo! Per impegno ed entusiasmo siamo una squadra ...

F1 - Sebastian Vettel scrive una lettera ai tecnici della Ferrari : “Comunichiamo meglio tra noi e rimbocchiamoci le maniche” : Sebastian Vettel ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tecnici della Scuderia Ferrari. Il tedesco, dopo un Mondiale 2018 nel quale le delusioni non sono mancate, ha scritto una lettera ai componenti del team sottolineando le qualità della squadra e volendo infondere coraggio rispetto a quel che sarà l’anno prossimo, per provare a battere la Mercedes e riportare finalmente l’iride sotto l’insegna del Cavallino ...

F1 - Sebastian Vettel scrive alla Ferrari : la lettera del pilota tedesco è davvero emozionante : Per ringraziare la squadra per il lavoro svolto quest’anno, il tedesco ha voluto scrivere una lettera di suo pugno Sebastian Vettel sembra ami davvero tanta scrivere lettere, una passione singolare visto l’avvento e lo sviluppo della tecnologia. Il pilota tedesco resta però ancorato a vecchie tradizioni, utilizzando carta e penna per esprimere i propri pensieri e i propri sentimenti. photo4/Lapresse Dopo la missiva inviata a ...

F1 - Kimi Raikkonen scambia il casco con Sebastian Vettel : “Bello lavorare con te”. L’addio alla Ferrari alla festa di Natale : Ultima apparizione a Maranello per Kimi Raikkonen che ha ufficialmente salutato la Ferrari. L’addio definitivo è avvenuto in occasione della festa di Natale che si è tenuta proprio oggi nella sede centrale del Cavallino Rampante. Il finlandese ha voluto ringraziare tutti i collaboratori con cui ha lavorato nella sua doppia avventura in Rosso, culminata con la conquista del Mondiale 2007 (ultimo trionfo iridato della casa nella categoria ...

Sebastian Vettel : 'Roger Federer è eterno' : Lui è il simbolo dell'estetica e della perfezione negli sport. Roger Federer è eterno. Ci sono regole che valgono per tutti, ma per lui sembra differente . È semplicemente grandioso. E ha 37 anni '. ...

F1 - Sebastian Vettel torna sul 2018 : “Singapore decisivo - da lì in poi il buio e gli errori…” : Sebastian Vettel ha analizzato ulteriormente il suo 2018, concluso al secondo posto in classifica nel Mondiale F1 dopo aver duellato a lungo con Lewis Hamilton prima di crollare nell’ultima parte della stagione. Il pilota della Ferrari aveva sognato di conquistare il titolo iridato ma alla lunga non è stato in grado di tenere testa al britannico della Mercedes che si è così involato verso la quinta apoteosi della propria carriera. Il ...

F1 - Sebastian Vettel contro le vetture elettriche : “È la tecnologia sbagliata” : Sebastian Vettel è contrario all’introduzione delle vetture elettriche nel mondo della Formula 1. Il pilota della Ferrari in un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport ha sottolineato come questa non sia secondo lui la tecnologia giusta su cui puntare. La critica si concentra sia sui costi di produzione che sull’effettivo inquinamento prodotto, non ritenuto sufficentemente basso per giustificare il cambio. Queste le parole di Vettel: “Non ...

F1 - Sebastian Vettel : “La Mercedes migliore della Ferrari ma ci siamo avvicinati. L’errore in Germania è stato stupido” : Il Mondiale di Formula Uno 2018 ha chiuso i battenti ed è tempo di analisi. Il tedesco Sebastian Vettel, reduce da una stagione nella quale i problemi non sono mancati con la Ferrari, in un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, ha affrontato tutti gli argomenti più scottanti che hanno riguardato la stagione terminata qualche settimana fa. Seb ha precisato come la monoposto di Brackley sia stata più costante sotto il profilo della ...

F1 - Sebastian Vettel al bivio della carriera. Ritrovare la fiducia della Ferrari ed evitare che Leclerc faccia rivivere l’incubo Ricciardo : Sebastian Vettel non vedeva l’ora di concludere la stagione 2018 e tuffarsi nelle vacanze. Conoscendo il tedesco, tuttavia, non si starà certo dedicando a viaggi esotici o serate mondane in stile Lewis Hamilton. Con molta probabilità il quattro volte campione del mondo si sta godendo la tranquillità della sua villa in Svizzera, con moglie e figlie. Il suo primo obiettivo è Ritrovare sé stesso e la sua serenità dopo un anno nel quale ha ...

Ferrari - Sebastian Vettel in crisi. Il retroscena : un campione da ricostruire : Dicono che lui avrebbe voluto ancora al suo fianco Kimi Raikkonen. E chissà che non sia un caso che, da quando la Ferrari ha ufficializzato la partenza del finlandese, Sebastian Vettel è entrato in ...

F1 - Sebastian Vettel coi baffi al Gran Galà : “La mia motivazione è vincere con la Ferrari - ci riproveremo” : Ieri si è svolto il Gran Galà della FIA a San Pietroburgo (Russia) e sono stati assegnati ufficialmente i vari titoli mondiali dell’automobilismo tra cui quello della Formula Uno finito nelle mani di Lewis Hamilton. Era però presente anche Sebastian Vettel con un nuovo look, i baffi sul volto del tedesco non sono passati inosservati e poi il pilota della Ferrari ha avuto modo di rilasciare delle dichiarazioni (da gazzetta.it): “In ...