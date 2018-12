Alla guida con la patente falsa | denuncia e sequestro auto per un 37enne

Brindisi delle feste - guida veloce Alla scelta del bicchiere : ... giungendo alla conclusione, su cui concordano esperti di vino di tutto il mondo, che il godimento di bouquet, sapore, struttura e retrogusto sono massimizzati dall'utilizzo del giusto strumento, ...

Alfonso Adamo torna Alla guida del Frigintini : Alfonso Adamo torna alla guida del Frigintini Cacio dopo che Di Martino ha lasciato per motivi personali. Adamo ha già diretto i primi allenamenti

Torino - auto contro un muro : Alice muore a 24 anni. L’amica Alla guida aveva assunto cocaina : Incidente stradale a Val di Torre la notte di Natale: Alice Tesio, 24 anni, è morta dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava si è schiantata contro il muro di una scuola, poi è finita contro un palo della luce e si è ribaltata. alla guida c'era una sua amica, che è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale: è risultata positiva alla cocaina.Continua a leggere

Agevolazioni per ristrutturare casa e cartelle esattoriali Leggi la guida Alla manovra : Nel provvedimento gli incentivi alle auto elettriche e ibride e sanatorie sulle cartelle esattoriali: tutte le novità

Natale - visite guidate Alla Viterbo sotterranea per Caffeina Christmas Village : Durante tutte le festività natalizie lo staff di Tesori d’ Etruria è pronto ad accogliere e trasportare nel mondo del fantastico e dell’immaginario bimbi e giovanissimi attraverso una vasta serie di attività e percorsi emozionali che ammaliano anche i genitori. Nuovi appuntamenti che vanno ad arricchire l’offerta di Tesori d’ Etruria e la sua Viterbo sotterranea, diventati ormai un vero e proprio punto di riferimento ...

Guida in stato di ebbrezza - Dal 2020 stop Alla prescrizione del reato : Conseguentemente all'approvazione della legge anti corruzione, dall'1 gennaio 2020 anche la Guida con tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue, soglia oltre la quale scatta il reato, non sarà più prescrivibile. Come per altri reati, anche in questo caso la sospensione della prescrizione scatterà dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna, sia in caso di assoluzione.La norma. Il Codice della strada prevede per ...

Morto Enzo Boschi - 12 anni Alla guida dell'Ingv : era la voce più influente sui terremoti : Per moltissimi anni la sua voce è stata la più influente e ascoltata in materia di terremoti e vulcani: Enzo Boschi è Morto nella sua casa di Bologna, la città dove ha...

Iniesta Alla guida del Barcellona? L’ex blaugrana ammette : “non posso dire che non mi piacerebbe allenare - ma…” : Iniesta ed il futuro da allenatore: l’ex stella del Barcellona non esclude di poter un giorno essere alla guida della sua vecchia squadra “Non posso dire che non mi piacerebbe allenare il Barcellona ma non è questo al momento il punto. E’ vero però che in futuro mi vedo come allenatore“, Andres Iniesta parla così del suo futuro al quotidiano ‘Mundo Deportivo’. L’ex stella blaugrana, attualmente in ...

Patrimonio immobiliare dello Stato. Il barese Altieri - Lega - Alla guida di Invimit : 'Nessuna svendita' : alla guida della Invimit, società della Mef che sovrintende alla valorizzazione e alla dismissione del Patrimonio immobiliare dello Stato, andrà Nuccio Altieri, primo parlamentare pugliese della Lega. ...

Gianluigi Di Leo confermato Alla guida dei Giovani Imprenditori di Anicav : Gianluigi Di Leo è stato riconfermato, per acclamazione, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Anicav, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di ...