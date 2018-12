Cina | esplosione in laboratorio dell’università di Pechino | morti 3 studenti

Rieti - esplosione in un distributore sulla Salaria : due morti - un pompiere e un passante. «Autocisterna sbalzata per una deCina di metri» : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...

Cina : esplosione in stabilimento petrolchimico - 22 morti : Violenta esplosione in Cina, in uno stabilimento petrolchimico nel nord del Paese: al momento vi sarebbero almeno 22 vittime e 22 feriti, secondo le informazioni ufficiali fornite dai media cinesi. L’incidente si è verificato presso lo stabilimento di Hebei Shenghua Chemical Industry Company a Zhangjiakou, nella provincia di Hebei. Le fiamme avrebbero avvolto anche oltre 50 autoveicoli, incluse decine di autocarri. L’esplosione, ...

Cina - esplosione in una miniera di carbone : 2 morti e 18 dispersi : Un grave fatto di cronaca [VIDEO] si è verificato sabato sera in una miniera di carbone a Yuncheng, nella provincia di Shangdong, in Cina. Un'improvvisa esplosione all'interno dell'impianto di estrazione del prezioso minerale ha causato il crollo parziale di uno dei tunnel utilizzati per il trasporto del materiale. Al momento si contano due morti accertati e circa diciotto dispersi. Due persone sono state salvate. Secondo quanto riportato dalle ...