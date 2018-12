Cina e India | creare insieme un Secolo asiatico

Cina : l'avvio del meccanismo di scambio culturale di alto livello con l'India giova al rafforzamento del consenso popolare circa le ... : ... la promozione dello sviluppo sano delle relazioni bilaterali, la coesistenza armoniosa tra le diverse civiltà e la salvaguardia congiunta della pace e della stabilità nel mondo. Hua Chunying ha ...

Non sono Paesi per donne. Il dramma di Cina e India : Il paese di Jasalmer, nel Rajasthan, ha il primato del rapporto di genere più basso del mondo: 550 neonate per 1000 neonati. 'Tutto è strettamente legato alla religione induista- spiega la scrittrice-...

Honor 6X si aggiorna ad Android 8.0 Oreo e EMUI 8.0 ma solo in Cina e India : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 per Honor 6X. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo Honor 6X si aggiorna ad Android 8.0 Oreo e EMUI 8.0 ma solo in Cina e India proviene da TuttoAndroid.

NBA 2019 - i risultati della notte (17 dicembre) : Denver batte anche Toronto - Simmons trasCina Philadelphia - ok Indiana e Sacramento : Super sfida nella notte NBA, con le due numero uno di Western ed Eastern Conference che si affrontavano. A spuntarla è stata Denver, che ha superato per 95-86 Toronto al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto i padroni di casa realizzare un parziale di 27-14. Per i Nuggets è il terzo successo consecutivo e la conferma della vetta ad Ovest grazie soprattutto ai 26 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic. Toronto, al ...

Risultati NBA – Curry trasCina Golden State - Portland ok sui Raptors : sorridono anche Boston e Indiana : La coppia Curry-Durant permette a Golden State di violare il parquet di Sacramento, vittorie anche per Miami e Denver Sessantotto punti in due, più della metà di quelli segnati alla fine della partita. Kevin Durant e Steph Curry fanno sognare Golden State, mettendo in mostra una prestazione monstre che permette ai Warriors di violare il parquet dei Sacramento Kings, costretti ad arrendersi con il punteggio di 125-130. Pronto riscatto ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trasCina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

India : deputato Arunachal Pradesh - premier Modi affronti problemi dello Stato con la Cina nel G20 : Come politica, la Cina rilascia visti di sicurezza alle persone dell'Arunachal Pradesh che portano a problemi per loro. A causa di ciò, è Stato loro impedito di salire a bordo dei voli diretti in ...

India - la avviCina offrendo del cioccolato : bimba di 3 anni viene poi stuprata e uccisa : L'ennesima tragica notizia, in cui a perdere la vita è una bambina per mano di uomini violenti, giunge direttamente dall'India, precisamente dalla capitale New Delhi, dove una piccola di appena tre anni è stata dapprima torturata, poi violentata sessualmente e infine uccisa, dopo essere stata adescata mentre giocava all'interno di un parco pubblico con della cioccolata. La bimba è stata rintracciata priva di vita, secondo quanto riferisce il ...

Fernando Alonso in Cina per il Mondiale WEC : “A Shanghai per vincere. Il futuro? 500 Miglia di Indianapolis - poi vedremo” : Fernando Alonso tornerà in pista nel weekend per l’ultima gara stagionale del Mondiale WEC. Lo spagnolo, vincitore quest’anno della 24 Ore di Le Mans, sarà naturalmente al volante della Toyota e punterà a vincere la 6 Ore di Shanghai (Cina) dopo essere stato secondo al Fuji. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Mi ...

Orrore in India : bimba di 3 anni avviCinata al parco - poi torturata - violentata e uccisa : La piccola attirata con una scusa mentre giocava in un parco pubblico davanti casa con altri bambini. Trovata cadavere il giorno dopo con profonde ferite su tutto il corpo: è stata seviziata, stuprata e uccisa a colpo di mattone. La polizia ha messo sotto accusa un ventenne che ora è ricercato.Continua a leggere

Gli imperi rispondono : Russia - India e Cina snobbano il dollaro - : Mosca, Pechino e Nuova Delhi con il proprio esempio dimostreranno al mondo come sia possibile sottrarsi alla dipendenza dal dollaro. È degno di nota che questi tre Paesi siano le maggiori economie in ...

Dal canto suo, l 'India con i suoi 22 reattori si conferma, secondo l'Agenzia atomica, settima potenza nucleare al mondo.