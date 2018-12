Pranzo Natale con Caritas e Sant'Egidio

Anche una famiglia siriana di Aleppo, costretta ad abbandonare la propria casa dalla guerra, è stata ospite del Natale solidale a Bologna, organizzato per chi è solo in città dalla Caritas. E oltre 60mila persone in Italia, hanno partecipato ai Pranzi di Natale con i poveri di Sant'Egidio. A partire dalla basilica di Santa Maria in Trastevere, Roma, dove la tradizione è partita nel 1982. Almeno 100 le città coinvolte tra cui Napoli,Genova,Messina, Milano,Bari, Firenze,Torino,Novara, Padova, Catania, Palermo, Trieste, Reggio Calabria.(Di martedì 25 dicembre 2018)

