Pippo Inzaghi | Strano derby tra fratelli

Serie A - Pippo Inzaghi e il siparietto con Gattuso : Prima del fischio d'inizio si sono abbracciati a lungo sussurrandosi qualcosa, a svelare cosa è stato Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: Con Rino ci siamo detti: "Ma chi ce l'ha fatto fare?" , ride, ...

Bologna-Milan - la partita di Pippo Inzaghi : 14 anni rossoneri in 40 foto - da Atene alla panchina : Oggi SuperPippo sfiderà il suo passato rossonero per la prima volta. La sua situazione è in bilico, una vittoria potrebbe toglierlo dai guai. E il destino ha voluto che davanti a lui ci sia proprio il ...

Milan - Gattuso 'Io e Pippo Inzaghi ci giochiamo tanto' : MilanO - Il Milan deve ripartire domani sera a Bologna dopo il naufragio di Atene. Gattuso chiede ai suoi giocatori di non ripetere gli errori commessi giovedì con l'Olympiakos. Ma difende il gruppo ...

Bologna - Pippo Inzaghi si sfoga : "Via dalle palle chi gufa" : Pippo Inzaghi ha incassato la fiducia del presidente Saputo, ma contro il MIlan sa di giocarsi molto del suo futuro sulla panchina del Bologna. L'allenatore dei rossoblù si è sfogato su Instagram: "Ne ...

Esonero Inzaghi - il Bologna lo tiene ma Seedorf punge Pippo : Esonero Inzaghi, PER ORA FIDUCIA CONFERMATA- La seconda esperienza in Serie A di Pippo Inzaghi non sta certo andando nel verso giusto. Il Bologna è fermo al terzultimo posto, distante 2 punti dalla salvezza solo perché, davanti a lei, tutte corrono con il freno a mano tirato. 11 punti in 15 gare è un bottino […] L'articolo Esonero Inzaghi, il Bologna lo tiene ma Seedorf punge Pippo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Dal Milan a… Inzaghi - stoccate velenose di Seedorf : “vorrei avere la fortuna di Pippo - perde e resta in panchina” : L’ex allenatore del Milan non ha lesinato pesanti frecciate al club rossonero e a Pippo Inzaghi, ritenuto alquanto fortunato Sono passati poco meno di quattro anni dall’avvento sulla panchina del Milan di Clarence Seedorf, un’avventura durata lo spazio di sei mesi fino al giugno 2014, mese del suo esonero. Foto LaPresse/Massimo Paolone A distanza di alcune stagioni, l’attuale ct del Camerun ha voluto commentare ...

Bologna - avanti con Pippo Inzaghi : nessun esonero dopo il ko di Empoli. E lui è sicuro : 'Ci salveremo' : Inzaghi: "Serve più cattiveria, ma ci salveremo" E al termine della gara di Empoli Pippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tanta amarezza per l'allenatore del Bologna, che si è ...

Bologna - avanti con Pippo Inzaghi : nessun esonero dopo il ko di Empoli : Filippo Inzagh i e il Bologna , avanti insieme. Nonostante la sconfitta arrivata nella delicata sfida della 15giornata di Serie A contro l'Empoli, la società rossoblù ha deciso di rinnovare la fiducia ...

Empoli-Bologna 2-1 : i toscani inguaiano Pippo Inzaghi : EMPOLI - Punti pesantissimi per l'Empoli, che scappa dalla zona retrocessione e fa sprofondare Inzaghi e il Bologna nell'incubo. Sempre più giù i rossoblù, che perdono anche la gara della vita subendo ...

Simone e Pippo - un castigo per due : gli Inzaghi e il ritiro forzato : C'è caso che, quando loro facevano le... piccole pesti, papà Giancarlo e mamma Marina li avessero messi in castigo entrambi. Storie di mini zuffe e diverbi e dispettucci e "il gioco è mio-no-mio", ...

Sampdoria-Bologna 4-1 : Quagliarella affonda Pippo Inzaghi : La Sampdoria ha battuto 4-1 il Bologna nel terzo anticipo della 14.ma giornata di Serie A . I blucerchiati, che in campionato non vincevano da cinque turni, si sono affidati alle giocate degli uomini ...

Bologna - la panchina di Pippo Inzaghi è a rischio : la società ha pronta l’alternativa : Il Bologna di Pippo Inzaghi va alla ricerca di tre importantissimi punti nella gara contro il Genoa, la panchina di SuperPippo traballa Il Bologna di Pippo Inzaghi ha bisogno di cambiare rotta dopo un inizio di stagione balbettante. Il tecnico è in bilico, anche se la società al momento nega l’intenzione di voler cambiare guida tecnica, e contro il Genoa si giocherà una bella fetta del proprio futuro sulla panchina bolognese. Secondo ...

Paradosso Gattuso e Pippo Inzaghi : obiettivi a un passo ma rischio esonero : ... e tolto Ivan Juric del Genoa, che vede il proprio futuro appeso al prossimo derby con la Samp ma pare già spacciato , tocca inaspettatamente ai due Campioni del Mondo con l'Italia e d'Europa col ...

Bologna - le ultime novità sulla panchina ‘traballante’ di Pippo Inzaghi : Pippo Inzaghi a rischio esonero dopo la sconfitta del suo Bologna contro l’Atalanta al Dall’Ara: le ultime sulla decisione della società Il Bologna ha perso ancora di fronte al pubblico amico, contro l’Atalanta una debacle che fa male, sopratutto dopo l’iniziale vantaggio di Mbaye. Pippo Inzaghi è finito nel mirino delle critiche ed in molti hanno parlato addirittura di un possibile esonero già durante questa ...